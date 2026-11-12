Sărbătorile de iarnă din stațiunea montană de la poalele Rarăului – Câmpulung Moldovenesc, vor fi înfrumusețate de prezența unui spectaculos pom de Crăciun, furnizat de Direcția Silvică Suceava.

Mai exact, un molid cu o înălțime de 24 de metri și un coronament impresionant, cu diametrul de 7 metri, recoltat de la Izvoarele Sucevei, canton silvic 8 Hrobi, din cadrul Ocolului Silvic Breaza.

”Astăzi am expediat Pomul de Crăciun, care se amplasează în Piața Centrală, cu gândul la locuitorii din Câmpulung Moldovenesc, în special copiii, care o să se bucure de prezența sa în perioada sărbătorilor de iarnă”, a declarat Mihai Lițu, șeful Ocolului Silvic Breaza.

În anii anteriori, din cadrul acestui ocol silvic au fost aduși pomii de Crăciun din municipiul Suceava, iar cu ceva timp în urmă, un astfel de exemplar spectaculos a fost trimis tocmai la Chișinău.

Spectaculos pom de Crăciun, de 24 de metri, furnizat de Direcția Silvică Suceava pentru Câmpulung Moldovenesc

Spectaculos pom de Crăciun, de 24 de metri, furnizat de Direcția Silvică Suceava pentru Câmpulung Moldovenesc