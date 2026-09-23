Spectaculoasă luptă între cerbi, surprinsă în pădure, la Ocolul Silvic Putna

O încleștare impresionantă între doi cerbi, care se luptă pentru supremație, în perioada împerecherii, a fost surprinsă în imagini video în pădurile administrate de Direcția Silvică Suceava și a ajuns virală pe net, după ce a fost distribuită de RNP Romsilva pe pagina sa.

„Când doi <stăpâni> ai pădurii se întâlnesc, și niciunul nu cedează, ți se taie respirația!

În această perioadă, pădurile răsună de unul dintre cele mai impresionante spectacole ale naturii: mugetele puternice și, mai ales, confruntarea dintre cei mai puternici cerbi pentru supremația asupra cârdurilor de ciute.

Astfel de imagini, foarte rare și frumoase, au fost surprinse recent de Adi Luca, colaborator al Ocolului Silvic Putna din cadrul Direcției Silvice Suceava, într-una din pădurile administrate de silvicultorii suceveni.

Boncănitul cerbilor are loc, de regulă, în perioada septembrie–octombrie. Este perioada de împerechere, când masculii se confruntă pentru supremația asupra cârdurilor de ciute, iar mugetele lor puternice pot fi auzite de la mare distanță, pentru a-și intimida adversarii. Intensitatea mugetelor este și un indiciu al poziției masculului în ierarhie”, spun reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor, care îndeamnă lumea să urmărească imaginile video spectaculoase cu sunetul mai tare.