Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a organizat luni, 2 noiembrie, spectacolul „En el mundo de Coco”, o sărbătoare a talentului, creativității și emoției, care i-a reunit pe cei mai talentați artiști ai instituției.

Aceștia și-au pus în valoare aptitudinile și pasiunea pentru artă, oferind publicului un mozaic de momente diverse, de la interpretări vocale și instrumentale, la dans contemporan, dans sportiv, dans țigănesc, pamporea și pantomimă.

Un moment special al serii l-a reprezentat competiția dedicată elevilor de clasa a IX-a, cea de Miss și Mister Boboc.

Dincolo de competiție și de premiile acordate, evenimentul a fost despre prietenie, experiențe împărtășite, emoții și bucuria de a fi împreună. A fost o seară în care scena a aparținut elevilor, iar arta a devenit limbajul comun.

Spectacolul tinerilor artiști de la Colegiul „Ciprian Porumbescu”, o seară a creativității, talentului și emoției

Un spectacol al talentelor

Programul artistic a fost unul amplu și variat, reunind peste 30 de momente, pregătite de elevii și profesorii colegiului.

Seara a fost completată de prezența invitatului special, Cabron, care a adus un plus de energie evenimentului, transformând finalul spectacolului într-o adevărată explozie de bucurie.

Spectacolul tinerilor artiști de la Colegiul „Ciprian Porumbescu”, o seară a creativității, talentului și emoției

Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost premierea concurenților din cadrul competiției Miss și Mister Boboc CACP 2026, în urma căreia au fost desemnați câștigătorii.

Titlurile Miss și Mister Boboc CACP 2026 au fost adjudecate de Melisa Moroșan și David Onuți.

Miss Popularitate a fost desemnată Anastasia Cazacu, iar Mister Popularitate – Fabian Lazurcă.

Locul al II-lea: Carlota Mîrzan și Adrian Burian.

Locul al III-lea: Alessia Plopan și Alexandru Ursu.

Mențiuni au obținut Maria Iasinovschi, Andrei Moldovan, Maria Asofiei, Casian Apăvăloaie, Sara Hostuc, Tudor Budui, Maria Strugaru, Aggelor Munteanu.

Spectacolul tinerilor artiști de la Colegiul „Ciprian Porumbescu”, o seară a creativității, talentului și emoției

Balul Bobocilor 2026 a fost organizat de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, în asociere cu Asociația de Părinți și Absolvenți a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”.

Profesori coordonatori: Anca Griga și Iulia Buraciuc.

Elevi organizatori: Artemie Apetroi, Larisa Barbă, Antonio-Andrei Bădescu, Theofan Bejenar, Denis Ștefan Botlung, Ștefania Carp, Noemi Georgiana Călin, Xenia Ciubotar, Eric Ciobanu, Elena Clara Florea, Rareș Frim.

Spectacolul tinerilor artiști de la Colegiul „Ciprian Porumbescu”, o seară a creativității, talentului și emoției