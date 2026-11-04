Spectacolul de teatru „Zânele nu bat la ușă”, la Casa de Cultură „Platon Pardău”

La Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei va avea loc joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 16.00, spectacolului de teatru „Zânele nu bat la ușă”, la care sunt invitați copii, părinți și bunici. Intrarea este liberă.

Inspirat de textul cu același titlu, semnat de scriitoarea Silvia Kerim, spectacolul este o adaptare și rescriere scenică realizată de studenții anului III, specializarea PIPP, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Științe ale Educației, coordonați de lector univ. dr. Otilia Năstuța și lector univ. dr. Oana-Ruxandra Hrișcă. „Ce-ar fi dacă, într-o bună zi, personajele din povești ar păși dincolo de paginile cărților și ne-ar aduce în dar o lume plină de magie, umor și surprize?”, se întreabă organizatorii.

Povestea unei fetițe care nu prea îndrăgește ordinea în camera sa devine prilejul unei aventuri teatrale plină de culoare, în care umorul, poezia și muzica se împletesc cu magia personajelor din poveștile copilăriei. Un spectacol cu tâlc și sensibilitate, despre imaginație, descoperire și minunile care ne pot trece pragul atunci când ne așteptăm mai puțin.