Spectacolul de teatru „Fiecare soț distruge puțin viața soției sale”, la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei

Spectacolul de teatru „Fiecare soț distruge puțin viața soției sale”, o „comedie amară”, va avea loc vineri, 4 decembrie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei. Pe scenă vor urca actorii Octavian Strunilă, Laura Creț, Mia Ionescu. Regia: Octavian Strunilă.

Piesa oferă trei partituri consistente, cu treceri de la comedie la vulnerabilitate și cu îmbătrânirea personajelor pe parcursul a 41 de ani.

Octavian Strunilă are rolul principal și, alături de Laura Creț și Mia Ionescu, traversează cele trei tablouri în care personajele noastre sunt surprinse la trei vârste: 36 de ani, 54 de ani și 77 de ani.

O comedie despre visuri mari, o cafenea fără clienți și trei oameni care se încăpățânează să spere.

Wally vrea o afacere de succes, soția lui vrea o altă viață, iar chelnerița lor se visează vedetă la Hollywood.

Între certuri, împăcări și planuri care se duc de râpă, anii trec, iar cei trei descoperă că viața are alte planuri cu ei.

Căsnicia lui Wally și Louise intră într-o perioadă agitată după ce el o convinge să cumpere un restaurant abandonat în deșert, pe drumul către Las Vegas. Investește toate economiile familiei în acest vis și continuă să-i apere viitorul chiar când realitatea îl contrazice.

Apariția unei tinere care călătorește spre Hollywood, visând să devină vedetă de cinema, pune în mișcare o avalanșă de situații comice.

Cei trei traversează împreună decenii de viață, suișuri și coborâșuri, în timp ce ambițiile lui Wally se lovesc repetat de realitate. Accesul copiilor sub 12 ani este strict interzis.