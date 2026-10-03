Spații de cazare puse la dispoziția locatarilor blocului din Burdujeni afectat de incendiu

În urma incendiului izbucnit în această seară la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava, pompierii militari continuă intervenția pentru îndepărtarea efectelor negative produse de incendiu și pentru lichidarea eventualelor focare ascunse.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar incendiul este localizat, fără pericol de propagare.

Având în vedere situația creată, prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, a dispus luarea măsurilor necesare pentru relocarea locatarilor în cazul în care aceștia nu vor putea reveni temporar în locuințe.

În acest sens, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, au fost puse la dispoziție 14 locuri la Liceul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Suceava, precum și 10 camere în regim hotelier, pentru cazarea persoanelor afectate.

Situația este monitorizată în continuare de autorități, iar măsurile necesare vor fi dispuse în funcție de evaluarea imobilului.