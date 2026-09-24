Spargere la o societate din centrul Sucevei. Mai mulți indivizi dubioși s-au aciuat în zona centrală

Polițiștii suceveni au fost sesizați, miercuri dimineață, cu privire la faptul că o societate din centrul Sucevei a fost spartă peste noapte. Sesizarea a venit de la administratorul Neo Activ SRL, care a relatat că a găsit geamul de la ușa de acces în interiorul societății distrus, iar în interior a observat urme de răvășire.

Deși în interiorul imobilului se aflau și alte bunuri de valoare, constând în telefoane mobile și echipamente IT, hoțul a plecat doar cu un portofel, în care se aflau carduri bancare.

Cercetările demarate imediat de polițiști au arătat că de pe unul dintre carduri se încercase deja efectuarea unei plăți, doar pentru o cafea, cerere respinsă însă.

Plecând de la realitatea că în zona centrală a Sucevei au apărut de câteva săptămâni doi-trei indivizi dubioși, care hoinăresc pe stradă, fără a avea domiciliul în oraș, în jurul orei 10.45 un echipaj de poliție din cadrul Biroului Ordine Publică Suceava a oprit și legitimat un tânăr care se afla pe strada Nicolae Bălcescu din Suceava.

Asupra lui Irinel Siceac, în vârstă de 26 de ani, care figurează cu domiciliul în Drăgoiești, a fost găsit portofelul sustras cu câteva ore înainte.

Pentru că suspectul manifesta comportament specific persoanelor cu tulburări psihice, s-a dispus internarea sa în cadrul Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean Suceava.

Ancheta va continua în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și tentativă la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Un recidivist care se aciuase și el prin centrul Sucevei, arestat recent pentru un alt furt

Tot în această lună, pe 9 septembrie, a fost arestat preventiv un recidivist care apărea zilnic în zona centrală a Sucevei și care se manifesta zgomotos, deranjând odinea și liniștea publică.

El a fost prins de polițiști după ce a furat 4.000 de lei dintr-o farmacie veterinară.