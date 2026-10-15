„Soția Voievodului” este un roman de ficțiune istorică despre cea de-a doua soție a voievodului Ștefan cel Mare, semnat de Delia Mitroi, autoare de thriller romantic și de ficțiune istorică.

Romanul lansat anul acesta, despre Maria de Mangop, este o carte a cărei acțiune se derulează în mare parte la Cetatea de Scaun a Sucevei. Volumul respectă cu fidelitate cele mai importante evenimente istorice din perioada 1472-1477, în care Ștefan a fost căsătorit cu Maria de Mangop, și le redă într-o manieră romantică, atractivă, încărcată de emoție și de suspans.

„Septembrie 1472. Suceava îmbracă straie de sărbătoare. Cetatea de Scaun celebrează nunta Voievodului Moldovei, Ștefan al III-lea, cu prințesa bizantină Maria de Mangop. Mariajul celor doi principi, conceput inițial ca o alianță politică, se transformă într-o relație de iubire încă din noaptea nunții, când Ștefan și Maria se descoperă unul pe altul și se îndrăgostesc. Pe fundalul marilor confruntări cu turcii și tătarii, de la Vaslui (1475) la Războieni (1476), dragostea dintre Ștefan și Maria este încercată de uneltiri, violență, evenimente dramatice și alegeri dureroase. Între credință și datorie, pasiune și înțelepciune, romanul urmărește două destine care lasă urme adânci în istoria Moldovei și conturează trăirile personale, intime, ale unei epoci de foc”, este prezentarea pe scurt a romanului.

„Soția Voievodului”, un roman de ficțiune istorică despre cea de-a doua soție a voievodului Ștefan cel Mare, semnat de Delia Mitroi

Delia Mitroi s-a născut la Craiova, în anul 1991. A absolvit Facultatea de Litere a Universității București în anul 2013, iar în anul 2019 a dobândit titlul de Doctor în Filologie. În prezent, trăiește în București și lucrează în cadrul unei instituții din domeniul culturii. Este căsătorită și are un băiețel de doi ani și jumătate. A debutat în literatură în ianuarie 2021 cu cartea „Rivali în fotbal și în dragoste”, continuată cu volumul „Rivalii”. A publicat în total nouă cărți, între care amintim „Iubito, te-am jucat la Poker” (continuat cu volumul „Revanșa” 2021-2022), „Captivi între dragoste și război. Jurnal din Kiev” (2022), „Povestea călătoarei în timp” (2023), „Iris. Dragoste și Moarte” (2024), „Cel care mi-a furat Crăciunul” (2024). Are mai multe contribuții în antologiile literare ale Editurii Petale Scrise și și-a adjudecat două premii literare în cadrul concursului „Words and Quarantine – Ediția a III-a” din anul 2022 (premiul I de popularitate al publicului cititor și premiul II din partea juriului de specialitate).

Romanul „Soția Voievodului” poate fi comandat online pe site-urile mai multor librării și se găsește fizic în magazinele muzeului „Curtea Domnească” din Târgoviște, Muzeului Județean Buzău și Muzeului Chihlimbarului Colți din Buzău. În curând, cartea va fi disponibilă și în magazinele altor muzee de istorie din țară.

„Soția Voievodului”, un roman de ficțiune istorică despre cea de-a doua soție a voievodului Ștefan cel Mare, semnat de Delia Mitroi