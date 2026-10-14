Soț agresiv, prins de polițiști la volan cu o alcoolemie imensă. Bărbatul era plin de sânge pentru că încasase o sticlă în cap de la soție

Polițiștii suceveni au intervenit în toiul nopții la un caz de violență în familie care a luat și o altă turnură, după ce soțul plecase de acasă la volanul unei mașini, deși femeia relatase că a băut foarte mult.

Apelul la 112 a venit în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 1.30.

O femeie a anunțat că are scandal cu soțul, iar acesta a lovit-o.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publică, fiind găsită doar femeia.

Aceasta a relatat că, întoarsă acasă, de la muncă, marți seară, și-a găsit soțul băut.

Cei doi s-au luat la ceartă, bărbatul și-ar fi lovit soția, iar aceasta a ripostat și l-a lovit pe bărbat cu o sticlă în zona capului.

Bărbatul nu mai era în apartament la sosirea polițiștilor și au apărut imediat suspiciuni că a plecat cu mașina parcată în fața blocului, un VW Golf.

Polițiștii au reușit să identifice relativ repede autoturismul suspect, nu departe de bloc, unde acroșase o altă mașină.

Polițiștii l-au identificat pe bărbatul în vârstă de 55 de ani pe care îl căutau și care are domiciliul în Plopeni – Salcea. Polițiștii au constatat că acesta prezenta urme de violență la nivelul capului ca urmare a loviturii primite cu sticla de la soția sa.

Polițiștii i-au pus etilotestul, rezultând concentrația de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul în vârstă de 55 de ani a ajuns la Spitalul Județean Suceava, pentru recoltarea de probe biologice de sânge, dar și pentru că îi curgea sânge din zona capului. La spital, el a fost diagnosticat preliminar cu traumatism cranian prin agresiune, plăgi contuze la nivelul capului și etilism acut.

Cei doi soți nu au depus plângere unul față de altul, cel puțin în primă fază, pentru infracțiunea de violență în familie, însă cercetările continuă în acest sens.

Un alt dosar penal distinct a fost deschis pentru conducere sub influența alcoolului, fiind așteptate la dosar rezultatele alcoolemiei în sânge.