Rădăuțenii și iubitorii de folclor sunt invitați să se unească în jurul unui gest de solidaritate, cu prilejul spectacolului „Din suflet, pentru suflete!”, eveniment caritabil pentru sprijinirea a doi frați din Burla, Sorina Georgiana și Vlăduț, care suferă de o boală rară, maladia exostozantă.

În fața unei asemenea încercări, oamenii care le cunosc suferința nu vor să rămână indiferenți.

Vor să îi aline, să le redea speranța și pregătesc „Din suflet, pentru suflete!”, unde fiecare spectator, fiecare donație, este importantă.

Concertul va avea loc în data de 8 decembrie, începând cu ora 17:00, la Casa Municipală de Cultură Rădăuți, și va aduce în fața publicului un spectacol de muzică și dans tradițional.

Pe scenă vor evolua îndrăgiții interpreți Cătălina Rotaru, Loredana Călin, Dana Dăncilă, Ioana Filip, Ionuț Toneț, Getuca Schipor și Larisa Țugui, alături de membrii Ansamblurilor „Florile Bucovinei” și „Plaiuri Voitinene”.

Organizatori: Ansamblul Folcloric „Florile Bucovinei” Rădăuți, Școala Gimnazială „Orest Renei” Burla, Școala Gimnazială Voitinel, Casa de Cultură Rădăuți, Atelierul de Flori Rădăuți, Crama Ispitesco Rădăuți.

Doi frați, aceeași suferință

Sorina Georgiana, de 11 ani, și frățiorul ei, Vlăduț, de 5 ani, elevi la școala din Burla, suferă de maladie exostozantă, o afecțiune a oaselor care poate duce la deformări scheletice, inflamații, dureri, noduli, tratamentul fiind chirurgical în cazurile grave.

Familia, care mai are încă 3 copii, nu are posibilități financiare pentru a reuși să acopere costul operațiilor necesare, făcând cu greu față cheltuielilor zilnice.

Fiecare donație, oricât de mică, poate însemna un pas spre alinarea durerii și o șansă în plus pentru acești copii.

„Uneori, muzica și dansul pot însemna mai mult decât bucurie. Pot însemna speranță, solidaritate și o mână întinsă celor care au nevoie de noi.

Vă invităm să fim împreună la un spectacol caritabil organizat din dorința de a aduce puțină lumină în viața a doi copii care se confruntă cu o boală rară, maladia exostozantă.

Prin cântec, dans și, mai ales, prin bunătate, ne dorim să le fim alături și să le arătăm că nu sunt singuri în această încercare.

Fiecare prezență contează, fiecare gest de solidaritate înseamnă enorm, iar împreună putem transforma o seară de spectacol într-un dar de suflet.

Vă așteptăm cu drag să dăruim împreună, din suflet, pentru suflete!”, au transmis organizatorii.

Donația minimă este de 50 de lei

Dincolo de bucuria cântecului și dansului popular, miza acestui spectacol este una caritabilă: sprijinirea celor doi copii, prin contribuția celor care aleg să fie alături de ei. Donația minimă recomandată este de 50 de lei.

Este mai mult decât un spectacol caritabil. Este o invitație la omenie, la implicare și la generozitate. Pentru că, uneori, cel mai frumos dar pe care îl putem oferi este speranța.

Rădăuțenii și toți iubitorii folclorului sunt așteptați să participe la acest eveniment, să se implice și, astfel, să ofere cel mai frumos dar celor doi copii – speranța.