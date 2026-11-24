Președintele Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a participat, marți, la Palatul Administrativ din Suceava, la o întâlnire de lucru cu 97 de primari din județ, una dintre principalele teme abordate fiind reforma administrației publice locale și comasarea voluntară a comunelor sub 1500 de locuitori. La discuții au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, prefectul județului, Traian Andronachi, parlamentarii Ioan Stan, Eugen Bejinariu și Mirela Adomnicăi, precum și rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian.

La finalul întâlnirii, Sorin Grindeanu a apreciat că discuțiile cu aleșii locali au fost constructive, precizând că au fost formulate mai multe propuneri privind reforma administrației publice, care urmează să fie analizate de reprezentanții Guvernului și ai PSD.

„Discuțiile au fost mai mult decât constructive și binevenite cu cei 97 de primari prezenți la întâlnirea de lucru de la Suceava. Am cules și eu, și colegii mei, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, câteva propuneri pe care le vom analiza, legate de reforma administrației publice locale. Propuneri binevenite”, a declarat liderul PSD.

Acesta a arătat că întâlnirea de la Suceava reprezintă începutul unei serii de dezbateri cu aleșii locali pe tema reorganizării administrative, iar discuțiile vor continua la nivel județean. „Dacă a reieșit clar ceva este că aceste discuții despre comasări trebuie să fie continuate la nivel județean, astfel încât să fie clar că vom face acea unificare benevolă sau celălalt proiect, cel legat de unire conform unor criterii, dincolo de acceptabilitatea locală. Lucrurile acestea trebuie să fie reglate la nivel județean, de prefectură, de președintele CJ Suceava”, a explicat Sorin Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a insistat că reforma administrației trebuie să aibă în centrul său cetățeanul și îmbunătățirea serviciilor publice, nu reducerea cheltuielilor sau disponibilizarea angajaților din administrație.

„Criteriul nu este în principal reducerea cheltuielilor. În centrul reformei trebuie să stea cetățeanul și servicii mai bune pentru cetățean. O comună mică nu are forța necesară să aducă acele servicii publice necesare pentru cetățeni. Această reformă are în centrul ei omul, cetățeanul, căruia trebuie să-i fie oferite servicii publice de calitate”, a afirmat liderul PSD.

La rândul său, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că ordonanța privind reforma administrativă prin comasarea voluntară a localităților a intrat în dezbatere publică. Acesta a prezentat și o serie de facilități de care ar urma să beneficieze locuitorii comunelor care aleg să se unească voluntar, printre care reduceri la impozitele pentru clădiri și pe terenurile intravilane.

Ministrul Dezvoltării a precizat că persoanele din localitățile care vor opta pentru comasarea voluntară nu vor trebui să își schimbe documentele, acestea urmând să rămână valabile până la data expirării.

Alexandru Stoica a arătat că autoritățile încurajează în special comasarea comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori, dar și cele care au aproximativ 1.700 de locuitori, de exemplu, ar putea opta pentru o astfel de decizie.

Potrivit ministrului, aproximativ 80% dintre localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori depind de alocările de la bugetul de stat. În acest context, una dintre propunerile discutate la Suceava vizează acordarea de prioritate la finanțările europene pentru comunele care decid să se comaseze voluntar.

„Am discutat ca aceste localități care se vor comasa voluntar să aibă prioritate și la finanțările europene. Nu putem să spunem că facem economii, dar să lăsăm oamenii în urmă și să nu beneficieze de servicii ca cei din localitățile mai puternice”, a declarat ministrul Dezvoltării.

La final, președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că în județul Suceava vor mai avea loc astfel de întâlniri cu tema reformei administrative.