Sondaj CURS: AUR se menține la 34%, PSD crește un procent și ajunge la 25%, în timp ce PNL și USR pierd fiecare câte două procente

CURS a publicat miercuri rezultatele unui nou sondaj de opinie realizat la nivel național, în contextul actualei situații politice și al dezbaterilor privind posibilele soluții pentru depășirea crizei. Potrivit rezultatelor sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, fiind urmat de PSD cu 25% și PNL cu 18%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%. SOS România ar obține 3%, în timp ce Partidul Naționalist Reformarea României – Piedone, Acțiunea Conservatoare și SENS sunt creditate fiecare cu câte 2%. Alte opțiuni însumează 1%.

O comparație dintre sondajele CURS din august și septembrie arată că AUR se menține la 34%, în timp ce PSD crește un procent, de la 24% la 25%, în timp ce PNL și USR pierd fiecare câte două procente. Astfel, PNL scade de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%.

Potrivit CURS, posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenți consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranță prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă.

De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranță împotrivă.

În total, 47% susțin această soluție și 47% o resping, în timp ce 6% nu au exprimat o opinie.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 16–22 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, iar validarea eșantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Datele sunt ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.