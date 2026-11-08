Șomuzul Preutești e singura echipă cu victorii pe linie în Liga a V-a

Formațiile Sporting Siminicea și Șomuzul Preutești au câștigat puncte importante, în deplasare, în etapa a IX-a a Ligii a V-a. Sporting a dispus cu 4-0 de Avântul Todirești, prin golurile marcate Antoneac (2), Clim și Luncariu, iar Șomuzul, singura formație cu procentaj maxim de puncte în acest sezon, s-a întors victorioasă de la Forăști avându-i pe Nechifor (2), Nistor și Gagiu marcatori.
Mult mai echilibrat a fost duelul dintre Voința Zvoriștea și Releul Mihoveni Șcheia, decis de „dubla” lui Galan.
Rezultate înregistrate în etapa a IX-a a Ligii a V-a:
Seria I
Avântul Todirești – Sporting Siminicea 0-4
Unirea Salcea – Pecetea Cumpărătura Bosanci 14-0
Viitorul Forăști – Șomuzul Preutești 1-4
Voința Zvoriștea – Releul Mihoveni Șcheia 2-1
Foresta Hârtop – Carpatic Suceava 2-1
Flacăra Prelipca – Viitorul Baia 4-2
Clasament Seria I
1 Șomuzul Preutești 9 9 0 0 48-4 27p
2 Voința Zvoriștea 9 8 1 0 36-10 25p
3 Unirea Salcea 9 7 0 2 45-10 21p
4 Sporting Siminicea 9 6 0 3 38-19 18p
5 Carpatic Suceava 9 4 2 3 18-13 14p
6 Releul Mihoveni Șcheia 9 4 1 4 39-27 13p
7 Viitorul Baia 9 4 1 4 31-21 13p
8 Flacăra Prelipca 9 3 1 5 26-26 10p
9 Avântul Todireşti 9 3 0 6 21-22 9p
10 Foresta Hârtop 9 3 0 6 23-31 9p
11 Viitorul Forăști 9 0 0 9 3-65 0p
12 Pecetea Cumpărătura 9 0 0 9 8-88 0p
Seria a II-a
Unirea Grămești – Foresta Moldovița 2-3
Polul Nord Brodina – Avântul Frasin 1-0
Forestierul Frumosu – AS Dornești 0-0
Viitorul Negostina – Călimănelul Panaci 3-4
Unirea Horodnic de Sus – Vânătorul Dorna Candrenilor 4-0
Campionii Marginea – Sporting Poieni Solca 1-3
Clasament Seria a II-a
1 Foresta Moldovița 9 7 1 1 27-10 22p
2 Avântul Frasin 9 6 0 3 19-9 18p
3 Unirea Horodnic de Sus 9 6 0 3 23-16 18p
4 Polul Nord Brodina 9 6 0 3 18-14 18p
5 Sporting Poieni Solca 9 6 0 3 17-13 18p
6 Vânătorul Dorna Candrenilor 9 5 1 3 27-18 16p
7 AS Dorneşti 9 4 1 4 19-16 13p
8 Unirea Grămeşti 9 4 0 5 24-17 12p
9 Forestierul Frumosu 9 3 3 3 22-21 12p
10 Călimănelul Panaci 9 3 0 6 19-39 9p
11 Viitorul Negostina 9 1 0 8 13-29 3p
12 Campionii Marginea 9 0 0 9 9-35 0p