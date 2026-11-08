Șomuzul Preutești e singura echipă cu victorii pe linie în Liga a V-a

Formațiile Sporting Siminicea și Șomuzul Preutești au câștigat puncte importante, în deplasare, în etapa a IX-a a Ligii a V-a. Sporting a dispus cu 4-0 de Avântul Todirești, prin golurile marcate Antoneac (2), Clim și Luncariu, iar Șomuzul, singura formație cu procentaj maxim de puncte în acest sezon, s-a întors victorioasă de la Forăști avându-i pe Nechifor (2), Nistor și Gagiu marcatori.

Mult mai echilibrat a fost duelul dintre Voința Zvoriștea și Releul Mihoveni Șcheia, decis de „dubla” lui Galan.

Rezultate înregistrate în etapa a IX-a a Ligii a V-a:

Seria I

Avântul Todirești – Sporting Siminicea 0-4

Unirea Salcea – Pecetea Cumpărătura Bosanci 14-0

Viitorul Forăști – Șomuzul Preutești 1-4

Voința Zvoriștea – Releul Mihoveni Șcheia 2-1

Foresta Hârtop – Carpatic Suceava 2-1

Flacăra Prelipca – Viitorul Baia 4-2

Clasament Seria I

1 Șomuzul Preutești 9 9 0 0 48-4 27p

2 Voința Zvoriștea 9 8 1 0 36-10 25p

3 Unirea Salcea 9 7 0 2 45-10 21p

4 Sporting Siminicea 9 6 0 3 38-19 18p

5 Carpatic Suceava 9 4 2 3 18-13 14p

6 Releul Mihoveni Șcheia 9 4 1 4 39-27 13p

7 Viitorul Baia 9 4 1 4 31-21 13p

8 Flacăra Prelipca 9 3 1 5 26-26 10p

9 Avântul Todireşti 9 3 0 6 21-22 9p

10 Foresta Hârtop 9 3 0 6 23-31 9p

11 Viitorul Forăști 9 0 0 9 3-65 0p

12 Pecetea Cumpărătura 9 0 0 9 8-88 0p

Seria a II-a

Unirea Grămești – Foresta Moldovița 2-3

Polul Nord Brodina – Avântul Frasin 1-0

Forestierul Frumosu – AS Dornești 0-0

Viitorul Negostina – Călimănelul Panaci 3-4

Unirea Horodnic de Sus – Vânătorul Dorna Candrenilor 4-0

Campionii Marginea – Sporting Poieni Solca 1-3

Clasament Seria a II-a

1 Foresta Moldovița 9 7 1 1 27-10 22p

2 Avântul Frasin 9 6 0 3 19-9 18p

3 Unirea Horodnic de Sus 9 6 0 3 23-16 18p

4 Polul Nord Brodina 9 6 0 3 18-14 18p

5 Sporting Poieni Solca 9 6 0 3 17-13 18p

6 Vânătorul Dorna Candrenilor 9 5 1 3 27-18 16p

7 AS Dorneşti 9 4 1 4 19-16 13p

8 Unirea Grămeşti 9 4 0 5 24-17 12p

9 Forestierul Frumosu 9 3 3 3 22-21 12p

10 Călimănelul Panaci 9 3 0 6 19-39 9p

11 Viitorul Negostina 9 1 0 8 13-29 3p

12 Campionii Marginea 9 0 0 9 9-35 0p