Solicitanții de locuințe sociale din Fălticeni trebuie să își actualizeze dosarele pentru anul 2027

Primăria Municipiului Fălticeni anunță că persoanele care au depus cereri pentru obținerea unei locuințe sociale trebuie să se prezinte, în perioada 15 octombrie – 13 noiembrie 2026, la sediul instituției, pentru actualizarea documentației aferente dosarelor depuse.

Demersul este necesar în vederea întocmirii listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale în anul 2027, procedură prin care vor fi analizate și stabilite solicitările în funcție de criteriile legale și de documentele justificative prezentate de fiecare solicitant.

Persoanele vizate sunt așteptate la sediul Primăriei Municipiului Fălticeni, situat pe strada Mihai Eminescu nr. 2, corpul B, unde vor putea completa documentele care lipsesc sau vor putea reactualiza actele existente în dosar, astfel încât situația lor să reflecte condițiile actuale.

Reprezentanții administrației locale subliniază importanța respectării intervalului de timp anunțat, întrucât actualizarea documentelor reprezintă o etapă necesară în procesul de evaluare a cererilor și de stabilire a beneficiarilor pentru anul următor.

Prin urmare, toți cei care au solicitat o locuință socială sunt îndemnați să se prezinte în perioada comunicată și să acorde atenție completării dosarelor, pentru a evita eventualele întârzieri în procesul de analizare a solicitărilor.