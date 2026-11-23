Consiliul Județean Suceava vrea să preia stadionul Areni și să construiască altul pe actualul amplasament, omologat pentru competiții de performanță. Pe ordinea de zi a ședinței deliberativului județean de miercuri, 25 noiembrie a.c., se află două proiecte de hotărâre inițiate de președintele Gheorghe Șoldan, care vizează preluarea în domeniul public al județului atât a stadionului municipal, cât și a proprietăților statului din imediata vecinătate a acestuia.

Primul proiect de hotărâre vizează solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Suceava pentru trecerea stadionului Areni din domeniul public al orașului în cel al județului. Proprietatea însumează o suprafață totală de teren de 18.200 de metri pătrați, o parcelă de 17.803 mp și una de 397 mp, ambele intravilane, categoria curți-construcții, și arena propriu-zisă, cu teren de fotbal, tribună de 10.000 de locuri și pistă de atletism cu zgură, cu o suprafață construită la sol de 17.769 mp, clădirea de vestiare și birouri – 397 mp și cabina de la poartă – 34 mp.

În referatul de aprobare, conducerea CJ Suceava argumentează că actuala bază sportivă deservește întreaga populație a județului și găzduiește meciurile celei mai importante echipe de fotbal locale, depășind interesul municipiului reședință de județ.

Preluarea bazei CSM și a sălii „Ilie Matei” de la statul român

Pentru ca noul stadion să respecte normele actuale de omologare, amplasamentul arenei trebuie extins. Astfel, cel de-al doilea proiect de hotărâre inițiat de Gheorghe Șoldan solicită guvernului trecerea din domeniul public al statului român în cel al județului Suceava a trei imobile învecinate, aflate în prezent în administrarea Agenției Naționale pentru Sport.

Este vorba despre terenuri în suprafață totală de 8.290 de metri pătrați, împreună cu toate construcțiile aferente: sala de lupte greco-romane și atletism „Ilie Matei”, P+1, cu o suprafață desfășurată de 3.592 mp; hotelul și cantina, cu suprafață desfășurată de 1.292 mp; sediul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Suceava, P+1+d, suprafață desfășurată de 351 mp; vestiare și birouri, două garaje și o spălătorie, plus o altă construcție pe parcela de 297 mp.

Condițiile impuse de Agenția Națională pentru Sport

Potrivit documentelor anexate, Agenția Națională pentru Sport și-a exprimat deja acordul de principiu pentru acest transfer, din 11 noiembrie a.c..

Realizarea noului stadion presupune demolarea tuturor construcțiilor existente pe aceste terenuri. Totuși, legislația în vigoare, respectiv Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, impune două condiții stricte înainte de desființarea bazei sportive: aprobarea prealabilă a documentațiilor tehnico-economice pentru noua investiție care se va ridica pe același amplasament și emiterea unei hotărâri de guvern speciale care să autorizeze demolarea. În plus, ANS a condiționat cedarea proprietății de obligația Consiliului Județean de a aloca, la finalizarea proiectului, spații echivalente ca suprafață și cu aceeași destinație sportivă în cadrul noii construcții.

Obiectivul declarat al Consiliului Județean Suceava este construirea unei arene moderne, capabile să găzduiască meciuri de Liga I, Liga a II-a și Cupa României, finalele competițiilor județene, antrenamentele cluburilor de copii și juniori, dar și evenimente culturale sau comunitare de amploare.

După adoptarea celor două hotărâri în ședința de miercuri, solicitările vor fi transmise către Consiliul Local Suceava, respectiv către Guvernul României. Abia după finalizarea transferului de proprietate și încheierea protocoalelor de predare-primire, CJ Suceava va putea demara licitațiile pentru studiile de fezabilitate și proiectarea efectivă a noului stadion.