Șoldan, la „Târgul lăptarilor”: „Îmi doresc ca politicienii să se gândească mai mult la țară”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost prezent duminică, la Câmpulung Moldovenesc, la „Târgul lăptarilor” și la Festivalul de toamnă „Drumul lemnului”, desfășurate la Complexul BTT.

Președintele CJ Suceava și-a exprimat admirația față de comunitatea locală, subliniind rolul acestor oameni în conservarea patrimoniului cultural. Totodată, Gheorghe Șoldan a lansat și un apel la responsabilitate politică. „Îmi doresc foarte mult ca politicienii noștri să înceapă să se gândească mai mult la țară și mai puțin la interesele personale”, a afirmat șeful administrației județene.

Totodată, acesta a spus că meșteșugari, producători locali, fermieri și crescători de animale sunt cei care fac Bucovina și mai frumoasă, fiind „oameni care merită toată aprecierea noastră”. „Am fost astăzi alături de ei, la Câmpulung Moldovenesc, la<Drumul lemnului> și <Târgul lăptarilor>. Am gustat bucate tradiționale, am admirat obiectele lucrate în lemn și am stat de vorbă cu gospodarii care duc mai departe obiceiurile și tradițiile noastre”, a arătat Gheorghe Șoldan.

Organizată de Primăria și Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, alături de CNIPT „Rarăul” și cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, dubla manifestare a reunit sute de producători, fermieri și meșteri populari. La „Târgul lăptarilor” vizitatorii au admirat expoziții de bovine, ovine, capre și cai, au participat la plimbări cu cai și atelaje și au degustat produse autentice de stână. La Festivalul „Drumul lemnului”, pe lângă utilajele specifice, meșterii populari au oferit demonstrații de prelucrare a lemnului, împletituri din nuiele, încondeierea ouălor, prelucrarea pielii și confecționarea măștilor.

Atmosfera a fost completată de o expoziție de artă culinară tradițională și de un program artistic. Pe scenă au urcat numeroși artiști și ansambluri locale și Ansamblul „Ciprian Porumbescu” din Suceava.