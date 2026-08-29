Șoldan, la Școala Politică de Vară a TSD Suceava: „Cred în tineri! Pentru că și eu am ajuns aici datorită oamenilor care au crezut într-un tânăr”

Peste 400 de tineri participă, la Fălticeni, la Școala politică de Vară a TSD Suceava. În deschiderea evenimentului, președintele PSD Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, le-a vorbit participanților despre implicarea tinerilor în societate și în politică, dar și despre proiectele derulate de administrația județeană în aproape doi ani de mandat. În discursul său, Gheorghe Șoldan a subliniat că generația tânără poate contribui la schimbări importante în societate și în clasa politică.

„Cred în tineri! Cred că tinerii pot aduce schimbări reale și necesare în societate, inclusiv în clasa politică”, a declarat Șoldan. El a făcut referire și la perioada în care a condus organizația de tineret a social-democraților suceveni, afirmând că experiența acumulată în TSD a avut un rol important în parcursul său politic. „Am fost președintele TSD Suceava, astăzi una dintre cele mai puternice organizații de tineret din țară. Mulți dintre oamenii alături de care lucrez acum au crescut în această organizație”, a spus Șoldan. În discursul său, Gheorghe Șoldan a făcut referire la principalele proiecte și investiții derulate de administrația județeană după preluarea mandatului.

El a amintit de proiectul Variantei Ocolitoare Gura Humorului, despre care a spus că a rămas mai mult de un deceniu în faza de așteptare, precum și de investițiile pregătite pentru Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Potrivit lui Șoldan, administrația județeană se apropie de desemnarea constructorilor pentru varianta ocolitoare și pentru proiectul de modernizare a aeroportului. Totodată, acesta a menționat redeschiderea bazei Wizz Air și atingerea unui nou record în ceea ce privește numărul de pasageri ai aeroportului.

Președintele CJ Suceava a mai afirmat că, în mai puțin de doi ani de mandat, au fost asfaltați sau se află în curs de asfaltare peste 500 de kilometri de drumuri, „mai mult decât a realizat administrația anterioară în două mandate”.

Șoldan a enumerat și investițiile și programele derulate în domeniul sănătății, sprijinul acordat administrațiilor locale, finanțarea sportului sucevean, precum și susținerea unor proiecte ale tinerilor, organizațiilor neguvernamentale și sectorului cultural.

În discursul său, Gheorghe Șoldan a făcut referire și la situațiile de urgență cu care s-a confruntat județul în perioada mandatului său, menționând în special inundațiile de la Broșteni și criza apei din orașul Solca. „Am trecut și prin momente grele: inundațiile de la Broșteni, cea mai mare dramă din istoria recentă a județului. Am fost acolo din prima zi. Am fost și la Solca atunci când un oraș întreg a rămas fără apă. Astăzi, problema este rezolvată, inclusiv pentru generațiile următoare”, a declarat președintele CJ Suceava. El a mulțumit celor care i-au acordat încredere, dar și celor care au pus la îndoială capacitatea sa de a conduce administrația județeană, afirmând că scepticismul l-a determinat să muncească mai mult.

„În campania electorală din 2024 vorbeam despre o viziune tânără pentru județ. Mulți erau sceptici și credeau că un președinte de consiliu județean de 33 de ani, cel mai tânăr din țară și singurul născut după Revoluție, își va prinde urechile încă din prima zi”, a spus Șoldan.

În mesajul său, președintele PSD Suceava a pus accentul și pe pregătirea și implicarea civică a tinerilor, subliniind că succesul în politică nu trebuie măsurat exclusiv prin ocuparea unei funcții. „Nu toți vor rămâne în politică, nu toți vor ajunge într-o funcție publică și nici funcția nu trebuie să fie scopul. Important este ce învață, ce construiesc și ce schimbă în jurul lor”, le-a transmis acesta tinerilor. Gheorghe Șoldan a susținut că politica are nevoie de tineri „pregătiți, curajoși, cu idei proprii și suficient de puternici să nu renunțe atunci când apar obstacole”. La finalul mesajului său, Gheorghe Șoldan și-a reafirmat încrederea în generația tânără. „Cred în tineri! Pentru că și eu am ajuns aici datorită oamenilor care au crezut într-un tânăr”, a încheiat Gheorghe Șoldan.