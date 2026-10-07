Șoldan, după modernizarea platformei și balizajului luminos de la Aeroportul Suceava: „Este încă o investiție finalizată din cel mai mare plan de modernizare din istoria aeroportului nostru”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că au fost finalizate lucrările de modernizare a platformei Aeroportului „Ștefan cel Mare” și a noului balizaj luminos. „Platforma Aeroportului Suceava, dată în folosință în 2015, are, în sfârșit, balizaj luminos pentru ghidarea aeronavelor la sol. Ce nu au făcut administrațiile anterioare într-un deceniu, am făcut noi în mai puțin de jumătate de an”, a transmis Gheorghe Șoldan. El a precizat că lucrările la noul balizaj sunt finalizate, iar recepția va avea loc în perioada imediat următoare.

Șeful administrației județene a arătat că platforma aeroportului are în momentul de față cinci poziții de parcare, marcaje noi, lumini LED și sisteme automate VDGS (Visual Docking Guidance System), care asigură ghidarea aeronavelor pentru alinierea și oprirea exactă la pozițiile de parcare, inclusiv pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

„Este încă o investiție finalizată din cel mai mare plan de modernizare din istoria aeroportului nostru. În mai puțin de doi ani de mandat, am readus baza Wizz Air la Suceava, am operaționalizat sistemul ILS CAT III, am crescut semnificativ numărul zborurilor și am depășit, în trei luni consecutive, iunie, iulie și august 2026, recordurile de trafic de pe Aeroportul Suceava, ajungând la 108.036 de pasageri în luna august!”, a subliniat președintele Consiliului Județean Suceava.

El a adăugat că următoarea investiție majoră la aeroport va fi noul terminal, cu o suprafață de aproape patru ori mai mare decât cele existente în prezent. Gheorghe Șoldan a precizat că în următoarele săptămâni va fi anunțat constructorul pentru noul terminal.