Șoldan anunță un nou record de pasageri în luna iulie pentru Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Georghe Șoldan, a anunțat că Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a înregistrat în luna iulie un nou record de trafic, cu nu mai puțin de 106.060 de pasageri. Comparativ cu iulie 2025, când aeroportul a fost tranzitat de 80.455 de pasageri, traficul a crescut cu 25.605 pasageri, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 31,82%.

„Totodată, noul rezultat îl depășește pe cel din luna iunie 2026, când au fost deserviți 100.731 de pasageri. Este a doua lună consecutivă în care Aeroportul Suceava depășește pragul de 100.000 de călători. În luna iulie au fost înregistrate 778 de mișcări de aeronave (aterizări și decolări), față de 728 în aceeași perioadă a anului trecut, cu aproximativ 7% mai multe”, a spus Gheorghe Șoldan. El a adăugat că în primele șapte luni ale anului 2026, Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a deservit 604.480 de pasageri, cu 93.206 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrați 511.274 de pasageri. Creșterea este de 18,23%.

Record de pasageri pe Aeroportul Suceava a doua lună consecutivă

Datele oficiale publicate de Asociația Aeroporturilor din România pentru primul semestru al anului 2026, arată că Aeroportul Suceava se situează pe locul al șaselea la nivel național în ceea ce privește traficul total de pasageri, traficul internațional și numărul de mișcări ale aeronavelor, după aeroporturile Otopeni, Cluj-Napoca, Iași, Băneasa și Timișoara.

În clasamentul traficului către destinațiile din afara spațiului Schengen, Aeroportul Suceava ocupă locul al patrulea la nivel național, după Otopeni, Băneasa și Cluj-Napoca. În privința destinațiilor Schengen, se situează pe locul al șaselea, după Otopeni, Cluj-Napoca, Iași, Băneasa și Timișoara.

„Este a doua lună consecutivă în care depășim pragul de 100.000 de călători. Știu, mai sunt multe de făcut, dar suntem pe drumul cel bun. Așteptăm finalizarea licitației pentru terminalul T3, de aproape patru ori mai mare decât cele două terminale existente, apoi ne apucăm de treabă. Să știți că citesc comentariile și sugestiile sucevenilor pe pagina mea de Facebook despre noi destinații și atragerea mai multor companii. Vreau să știți că nici Consiliul Județean, nici conducerea aeroportului nu stabilesc unde și când să zboare aeronavele. Și nici prețurile biletelor. Toate aceste decizii aparțin exclusiv companiilor aeriene”, a afirmat Șoldan. El a subliniat că sunt purtate discuții cu mai mulți operatori, „însă trebuie spus că nu sunt foarte multe opțiuni”. „Unele companii aleg să opereze doar pe aeroporturile mari, iar altele nu au suficiente aeronave pentru a deschide noi rute. Așa cum am spus, fiecare decide în funcție de propria strategie comercială. Nici tarifele aeroportuare nu sunt o problemă, așa cum sugerau unii în comentarii. La Suceava, acestea sunt la un nivel mic spre mediu comparativ cu alte aeroporturi din țară. În aceste condiții, tot ce avem de făcut este să modernizăm aeroportul existent și să-l facem mai atractiv pentru companii și călători. Iar asta nu se poate face peste noapte. Important este că știm ce avem de făcut. Și facem!”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Record de pasageri pe Aeroportul Suceava a doua lună consecutivă

El a dat asigurări că CJ Suceava continuă investițiile în modernizarea aeroportului. Principalele proiecte vizează construirea noului terminal T3, cu o suprafață de aproximativ 11.000 de metri pătrați, extinderea parcării de la aproximativ 300 la peste 600 de locuri și realizarea balizajului luminos al platformei aeroportuare.