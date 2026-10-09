Șoldan anunță începerea lucrărilor de modernizare a clădirii din centrul Sucevei în care funcționează sediul DNA

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a anunțat că încă o clădire publică din municipiul Suceava va intra în modernizare. Este vorba despre clădirea din centrul Sucevei în care în ultimii ani a funcționat Direcția Națională Anticorupție. „Încă o clădire publică din Suceava intră în modernizare. Este al patrulea șantier deschis de Consiliul Județean în mai puțin de o lună, cu fonduri europene nerambursabile, după ce vineri am predat constructorului amplasamentul clădirii de pe strada Vasile Bumbac nr. 14”, a spus Șoldan. El a arătat că lucrările încep și la această clădire, după cele demarate la Muzeul de Științele Naturii, de pe strada Ștefan cel Mare nr. 33, fostul Centru „Speranța”, de pe strada Oituz nr. 15, și fosta Casă a Prieteniei, de pe Aleea Ion Grămadă nr. 1–3.

Clădirea de pe strada Vasile Bumbac va fi izolată termic, tâmplăria va fi înlocuită, iar sistemele de încălzire, apă caldă și iluminat vor fi modernizate. De asemenea, vor fi montate sisteme de ventilare cu recuperare de căldură și echipamente pentru producerea energiei din surse regenerabile.

„În acest imobil au funcționat, de-a lungul timpului, Inspectoratul Școlar Județean, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, iar în ultimii ani, DNA Suceava, relocat pe perioada lucrărilor în spații ale Muzeului de Istorie”, a amintit șeful administrației județene. Lucrările vor fi executate de GavConstruct, în baza unui contract de aproximativ 3,6 milioane de lei, fără TVA, iar termenul de execuție este de 24 de luni.