Șoldan anunță începerea construcției unei rețele de gaz metan care va deservi peste 6.700 de gospodării din șase localități sucevene

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat începerea lucrărilor de construire a rețelelor de gaze naturale în șase localități din județ, Arbore, Iaslovăț, Volovăț, Burla, Solca și Milișăuți. Gheorghe Șoldan a fost prezent vineri dimineață în comuna Arbore și, împreună cu primarii celor șase localități, Dan Tiperciuc, Ion Cotoară, Ioan Vicol, Viorel Pintiliuc, Cornel Țehaniuc și Vasile Cărare, a discutat cu reprezentanții constructorului de modul de organizare a lucrărilor. „Am vorbit despre modul în care vor fi organizate lucrările, astfel încât să creeze cât mai puțin disconfort oamenilor, dar și despre coordonarea dintre constructor, autoritățile locale și administrația județeană pe parcursul proiectului”, a spus Șoldan. El a arătat că nu mai puțin de șapte echipe vor lucra concomitent în cele șase localități, iar termenul de finalizare este de cel mult 36 de luni.

Șeful administrației județene a arătat că rețeaua se va întinde pe aproximativ 111 kilometri și va deservi peste 6.700 de gospodării și 65 de instituții publice.