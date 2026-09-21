Consiliul Județean Suceava a scos la licitație lucrările de modernizare a drumului care face legătura între Zamostea și limita cu județul Botoșani. Anunțul a fost făcut de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, care a spus că prin aceste lucrări, instituția pe care o conduce modernizează încă un drum județean de pământ, DJ 291K, pe un tronson de 2.5 kilometri.

„Drumul este plin de gropi și denivelări, nu are semnalizare corespunzătoare, iar șanțurile colmatate fac ca, după fiecare ploaie, apa să rămână pe carosabil și să îl degradeze și mai mult. Zeci de ani, acest drum a fost ignorat de autorități. Am scos acum la licitație modernizarea acestui tronson de 2,5 kilometri. Drumul va fi asfaltat și lărgit la 8 metri, cu șanțuri și rigole, șapte podețe și peste 100 de accese la proprietăți”, a spus Șoldan.

Șoldan anunță începerea asfaltării drumului de pământ care face legătura între Zamostea și județul Botoșani

El a arătat că DJ 291K duce spre șantierul abandonat al podului peste Siret dintre Zamostea și Talpa, proiect început în anii ’90 și nefinalizat de administrațiile care s-au succedat în ultimele trei decenii.

„Împreună cu actuala conducere a Consiliului Județean Botoșani, am reluat documentația și demersurile pentru obținerea avizelor. Nu putem recupera peste noapte 30 de ani pierduți, dar facem fiecare pas necesar pentru ca acest pod să fie, în sfârșit, construit”, a precizat șeful administrației județene. Gheorghe Șoldan a arătat că modernizarea DJ 291K este una dintre etapele necesare pentru ca acest pod să fie construit.

Șoldan anunță începerea asfaltării drumului de pământ care face legătura între Zamostea și județul Botoșani

Șoldan anunță începerea asfaltării drumului de pământ care face legătura între Zamostea și județul Botoșani