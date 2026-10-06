Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că au fost finalizate lucrările de modernizare a fostului sediu al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) din centrul Sucevei, după ani în care clădirea a fost lăsată să se degradeze „și era o rușine pentru noi toți”. „Avea fațada degradată, apă infiltrată în subsol, tencuială desprinsă, pereți și tavane deteriorate și ferestre care nu mai țineau frigul afară. Nu puteam lăsa lucrurile așa și în mandatul meu. Am asigurat fondurile necesare din bugetul Consiliului Județean și ne-am apucat de modernizare. Acum clădirea este de nerecunoscut. Așa trebuia să arate de mult!”, a transmis Gheorghe Șoldan.

El a arătat că în cursul zilei de marți a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, începute în urmă cu aproximativ opt luni, iar în prezent, clădirea, aflată în administrarea Consiliului Județean Suceava, are acum o cu totul altă imagine.

Șoldan anunță finalizarea modernizării fostului sediu al Centrului de Informare Turistică din Suceava: „Așa trebuia să arate de mult!”

Șeful administrației județene a precizat că la această clădire au fost refăcute hidroizolația, terasa și sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, au fost renovate fațadele și spațiile interioare, ferestrele vechi au fost înlocuite cu tâmplărie modernă și a fost refăcută inclusiv rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități.

De asemenea, clădirea are o izolație termică mai bună, climatizare modernizată, ventilație cu recuperare de căldură, iluminat LED și panouri fotovoltaice.

„Toate acestea înseamnă condiții mai bune pentru cei care o vor folosi și un consum mai mic de energie”, a transmis Gheorghe Șoldan. El a mai declarat că pe lângă această clădire, CJ Suceava a modernizat și corpul B al Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, aflat în imediata apropiere. „De asemenea, am atras fonduri europene pentru reabilitarea energetică a altor patru clădiri publice din Suceava. La trei dintre ele, lucrările au început deja: Muzeul de Științele Naturii, clădirea de pe strada Oituz nr. 15 (fostul Centru „Speranța”) și clădirea de pe Aleea Ion Grămadă nr. 1–3 (fosta Casă a Prieteniei). La sfârșitul acestei săptămâni, deschidem șantierul și la imobilul de pe strada Vasile Bumbac nr. 14”, a încheiat Gheorghe Șoldan.