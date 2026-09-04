Șoldan anunță finalizarea documentației pentru viitorul stadion de 15.000 de locuri, care va fi construit în comuna Șcheia

Un nou stadion cu o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri ar urma să fie construit în comuna Șcheia. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, în cadrul evenimentului organizat vineri la Angeltrans Șcheia, unde a fost inaugurat al șaselea partener de service autorizat MAN din cadrul rețelei naționale de service MAN, MHS Truck Service. „O veste bună. Astăzi (n.r. vineri) terminăm studiul de fezabilitate pentru un nou stadion pe care îl facem în Șcheia, la domnul primar Cristi Burac. Un stadion cu 15.000 de locuri. Să ne bucurăm și noi, județul Suceava, Moldova, celelalte județe, de o arenă multifuncțională, așa cum merităm, nu doar pentru fotbal, ci și pentru alte evenimente”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava anunțase la sfârșitul lunii trecute că administrația județeană pregătește un nou proiect major de infrastructură sportivă. Potrivit acestuia, documentația pentru construirea stadionului era deja în lucru, arena urmând să aibă o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri. „Va fi și primul stadion din Moldova de o asemenea capacitate”, declara atunci Șoldan. El a precizat că viitoarea arenă nu va fi destinată exclusiv meciurilor de fotbal.

Proiectul prevede dezvoltarea unui complex multifuncțional, care să poată găzdui evenimente sportive, concerte și alte manifestări de amploare. „O arenă multifuncțională pentru județul Suceava și pentru întreaga Moldovă unde nu vor fi doar meciuri de fotbal. O să vedeți, este un complex întreg cu spații comerciale care vor fi date în chirie, cu parcare și va putea fi disponibil pentru foarte multe evenimente”, a explicat Gheorghe Șoldan.

El a adăugat că viitoarea arenă va putea fi inclusă inclusiv în circuitul concertelor internaționale și va permite organizarea unor evenimente de amploare în județul Suceava. „Vorbim inclusiv de înscrierea arenei în circuitul concertelor internaționale și organizare de evenimente internaționale în județul Suceava și automat și în Moldova”, a mai declarat președintele Consiliului Județean. El a precizat că obiectivul este ca proiectarea și execuția să fie realizate într-un termen de aproximativ 18 luni.