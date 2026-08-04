Șoldan anunță că noul drum spre Aeroportul Suceava ar putea fi deschis circulației rutiere încă din acest an

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că noul drum care face legătura spre Aeroportul ”Ștefan cel Mare” ar putea fi deschis circulației anul acesta. Gheorghe Șoldan a anunțat că a început deja turnarea ultimului strat de asfalt, cel de uzură, pe drumul de legătură dinspre cartierul Burdujeni din Suceava spre Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”.

El a precizat că este al treilea și ultimul strat, cel pe care vor circula efectiv autovehiculele și care asigură aderența și rezistența drumului, care va avea o lungime de aproximativ cinci kilometri și va lega strada Plevnei din cartierul Burdujeni de aeroport.

„După finalizarea asfaltării, vor continua lucrările la sistemul de scurgere a apelor, semnalizarea rutieră, montarea parapetelor și amenajarea sensului giratoriu din zona aeroportului”, a precizat șeful administrației județene. El a amintit că investiția, în valoare de 23,77 milioane de lei, este finanțată din bugetul Consiliului Județean Suceava. Noul drum va asigura o rută alternativă spre aeroport, iar prin sensul giratoriu se va conecta direct cu DJ 290A, parcarea aeroportului, Centrul Economic Bucovina și, în viitor, cu breteaua de legătură la Autostrada A7.

„Termenul contractual de finalizare este martie 2027, însă ritmul foarte bun al lucrărilor ne dă motive să credem că acest drum ar putea fi deschis circulației încă din acest an”, a încheiat Gheorghe Șoldan.