Șoldan anunță asfaltarea unui tronson important de drum județean din Fântâna Mare, care nu a mai fost asfaltat din 2014

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că instituția pe care o conduce continuă modernizarea drumurilor județene cu un nou tronson important de drum, DJ 155P, pe raza comunei Fântâna Mare, care nu a mai fost asfaltat din 2014.

Gheorghe Șoldan a precizat că în aceste zile, drumarii toarnă un nou covor asfaltic pe o distanță de aproximativ trei kilometri, iar lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestei săptămâni.

“În continuarea acestui tronson, pe care îl asfaltăm, mai există o porțiune de drum, doar de balast și piatră, în extravilanul comunei, care are nevoie de o modernizare completă”, a spus Șoldan. El a arătat că pentru această porțiune a fost finalizată deja documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), urmând să fie lansată licitația pentru proiectare și execuție.

“Pas cu pas, continuăm modernizarea drumurilor județene, cu cel mai mare buget alocat până acum pentru infrastructura rutieră a județului”, a încheiat șeful administrației județene.