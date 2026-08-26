Șoldan anunță, alături de primarul Andrei Sticleț, că școala din Botoșana se reabilitează cu fonduri europene și de la Consiliul Județean

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că Școala Gimnazială Botoșana va fi reabilitată cu fonduri europene, iar cofinanțarea va fi asigurată de instituția pe care o conduce.

Anunțul a fost făcut după ce șeful administrației județene a fost alături de vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu și de primarul din Botoșana, Andrei Sticleț, pentru a vedea starea actuală a școlii.

Gheorghe Șoldan a arătat că proiectul are o valoare de aproximativ 7,7 milioane de lei, iar contribuția locală este de aproape 2,7 milioane de lei, o sumă greu de susținut din bugetul comunei.

„Consiliul Județean va aloca 2,5 milioane de lei pentru această investiție, importantă pentru cei aproximativ 300 de copii care învață aici, dar și pentru generațiile care vor urma.

Am fost împreună și pe șantierul primei grădinițe cu program prelungit din comună. Investiția de peste 8,3 milioane de lei va asigura condiții moderne pentru 50 de copii și va fi finalizată până la sfârșitul anului viitor. Și vreau să îl felicit pe tânărul primar Andrei Sticleț pentru că a reușit să atragă fonduri europene și să demareze multe proiecte pentru comunitatea sa”, a precizat președintele CJ Suceava. Gheorghe Șoldan a mai adăugat că în comuna Botoșana se lucrează și la rețeaua de gaze, dar și la rezolvarea problemelor de alimentare cu apă, iar zeci de locuințe ale persoanelor vulnerabile au intrat într-un program de reabilitare energetică.