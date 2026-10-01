Șoldan a fost prezent alături de pensionarii din Asociația CARP Suceava cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost prezent, joi, la evenimentul organizat de Asociația CARP Suceava cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. „A fost o zi dedicată celor care ne-au învățat, prin muncă și grijă, ce înseamnă să construiești o familie și o comunitate. Părinții și bunicii noștri au în continuare atât de multe de oferit: experiență, sfaturi și sprijin pentru generațiile mai tinere. Merită să fie ascultați, prețuiți și să știe că pot conta, la rândul lor, pe noi”, a transmis șeful administrației județene. Gheorghe Șoldan a arătat că el personal și instituția pe care o conduce susțin această grijă printr-un ajutor concret. Astfel, Șoldan a amintit că aproximativ 36.000 de pensionari cu pensia minimă vor primi anul acesta câte un voucher în valoare de 250 de lei pentru alimentele de Crăciun. „Este un sprijin pentru sărbători, într-un an în care mulți dintre ei au avut nevoie de mai mult ajutor.

Mulțumesc Asociației CARP Suceava pentru invitație și pentru munca dedicată pensionarilor din comunitatea noastră. La mulți ani, cu sănătate, liniște și oameni dragi aproape!”, a încheiat Gheorghe Șoldan.