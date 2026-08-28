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Șoferul unui tir, condamnat, dar cu suspendare, după ce a agățat un autoturism de pe contrasens și a provocat un deces

Șoferul unui tir, condamnat, dar cu suspendare, după ce a agățat un autoturism de pe contrasens și a provocat un deces
Șoferul unui tir, condamnat, dar cu suspendare, după ce a agățat un autoturism de pe contrasens și a provocat un deces

Dosarul unui accident mortal produs în august 2022 pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal, la Vama, a ajuns la o sentință judecătorească, la instanța din Câmpulung Moldovenesc, care l-a judecat pe șoferul unui vehicul greu pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.

Aurelian Vasile Stan, din Buzău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, dar pedeapsa a fost suspendată de judecători, pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Este genul de sentință la limită între pedeapsă cu executare și pedeapsă cu suspendare. Accidentul a fost dramatic, dar inculpatul nu a avut altă circumstanță agravantă decât conducerea imprudentă.

Oricum, dosarul nu este încă tranșat definitiv, putându-se face contestație, la Curtea de Apel Suceava.

Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a stabilit și o serie de daune morale pentru urmașii decedatului, inclusiv acoperirea daunei totale a autoturismului BMW – 50.000 de euro.

  • Un derapaj în curbă și o ușoară pătrundere pe contrasens au fost suficiente pentru a se produce o nenorocire

Din cercetări a rezultat că, într-o curbă, Aurelian Vasile Stan, din Buzău, care conducea un tir cu remorcă, a circulat cu viteză prea mare pe un carosabil umed, iar la un moment dat vagonul a derapat și a intrat ușor pe contrasens.
Partea din spate a remorcii a lovit un autoturism BMW, suficient cât să se producă o nenorocire.
După impactul cu autoturismul, șoferul tirului nu a oprit și ulterior a motivat că nu și-a dat seama că a lovit BMW-ul. Bărbatul a declarat că a fost anunțat prin stație despre accidentul pe care l-a provocat, motiv pentru care a oprit în Câmpulung Moldovenesc și a sunat la serviciul unic de urgență 112.
Faptul că a oprit și a sunat la 112 l-a făcut pe șoferul de tir să scape de trimiterea în judecată și pentru părăsirea locului accidentului.
Șoferul de la volanul mașinii BMW a rămas încarcerat în urma impactului.
În autoturismul respectiv se mai afla o persoană, soția șoferului, care a suferit leziuni ușoare și este martor în dosar.
Bărbatul de la volanul autoturismul BMW, în vârstă de 49 de ani, din Moldovița, a fost scos dintre fiarele contorsionate ale mașinii cu ajutorul echipajului de descarcerare al ISU Suceava, însă, din păcate, din cauza gravelor leziuni suferite, a decedat la Spitalul Județean Suceava.
Șoferul tirului a fost testat cu aparatul etilotest la scurt timp de la accident și s-a stabilit că nu consumase alcool.

  • Uzura anvelopelor tirului a contribuit din plin la tragedie

Un alt amănunt important în cadrul anchetei a fost legat și de cauza derapării vehiculului greu. Pe lângă viteza neadaptată, în cadrul anchetei s-a stabilit și că vehiculul greu avea anvelope cu grad de uzură ridicat la remorcă, fapt care a contribuit la tragedie.
Și acest accident demonstrează cât de periculoase sunt drumurile național-europene care străbat județul, cu atât mai mult de câțiva ani, de când valorile de trafic greu au crescut, iar vehiculele grele au fost implicate în mai multe accidente mortale.

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