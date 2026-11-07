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Șoferul unui Jaguar, fugărit de polițiști în miez de noapte

Șoferul unui Jaguar, fugărit de polițiști în miez de noapte
Șoferul unui Jaguar, fugărit de polițiști în miez de noapte

Șoferul unui autoturism marca Jaguar, înmatriculat în Spania, a fost urmărit în miez de noapte de un echipaj de poliție după ce a refuzat să oprească la control.

S-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe strada Ștefan cel Mare, din Rădăuți.

Era ora 01.20, când șoferul a vrut să scape de polițiști, iar în loc să tragă pe dreapta a accelerat.

În aceste condiții, oamenii legii au plecat în urmărirea fugarului, iar în paralel i-au alertat și pe alți colegi.

Aceștia din urmă au montat un dispozitiv de tip anti-pneu, iar fugarul a fost nevoit să oprească după circa un kilometru pentru a nu-și distruge cauciucurilor.

Șoferul a fost identificat în persoana unui bărbat din Frătăuții Vechi, care a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus și la spitalul din Rădăuți unde i s-au luat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Bărbatul de la volan s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, iar pentru că a înjurat în spital a primit și o amendă de 3.000 de lei.

Pentru celelalte abateri din trafic a mai primit amenzi în valoare totală de 1.730 de lei.

Șoferul unui Jaguar, fugărit de polițiști în miez de noapte
Șoferul unui Jaguar, fugărit de polițiști în miez de noapte

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