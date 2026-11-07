Șoferul unui Jaguar, fugărit de polițiști în miez de noapte

Șoferul unui autoturism marca Jaguar, înmatriculat în Spania, a fost urmărit în miez de noapte de un echipaj de poliție după ce a refuzat să oprească la control.

S-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe strada Ștefan cel Mare, din Rădăuți.

Era ora 01.20, când șoferul a vrut să scape de polițiști, iar în loc să tragă pe dreapta a accelerat.

În aceste condiții, oamenii legii au plecat în urmărirea fugarului, iar în paralel i-au alertat și pe alți colegi.

Aceștia din urmă au montat un dispozitiv de tip anti-pneu, iar fugarul a fost nevoit să oprească după circa un kilometru pentru a nu-și distruge cauciucurilor.

Șoferul a fost identificat în persoana unui bărbat din Frătăuții Vechi, care a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus și la spitalul din Rădăuți unde i s-au luat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Bărbatul de la volan s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, iar pentru că a înjurat în spital a primit și o amendă de 3.000 de lei.

Pentru celelalte abateri din trafic a mai primit amenzi în valoare totală de 1.730 de lei.