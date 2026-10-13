Șoferul TPL concediat pentru consum de alcool la volan și reangajat a comis-o din nou

Un șofer de la societatea de transport public local (TPL) Suceava, care a fost concediat de companie din cauza consumului de alcool în timpul serviciului și reangajat în urma deciziei Curții de Apel Suceava, a acroșat în seara de 13 octombrie mai multe mașini parcate pe strada Căpitan Grigore Andrei, a lovit un stâlp de electricitate și l-a pus la pământ, blocând intrarea autobuzelor în autobază. A lovit, de asemenea, ghereta de la intrare, în care ar fi trebuit să se afle un coleg care îl verifica și care din fericire ieșise cu puțin timp înainte. Directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat că șoferul se afla în stare de ebrietate și, de când a fost reangajat, a mai fost depistat de două ori beat la volan. „Acum ne chinuim să-l concediem din nou. A produs pagube substanțiale și ne vom îndrepta împotriva lui pentru a le recupera”, a precizat șeful TPL.

Din primele cercetări reiese că șoferul în cauză avea o concentrație alcoolică de 1,18 la mie în aerul expirat, ceea ce ar însemna aproximativ 2,5 la mie în sânge. După constatarea la fața locului, urma să fie dus de polițiști la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Potrivit directorului Petruc, instanța a obligat TPL nu numai să-l reangajeze ca șofer de autobuz, ci să-i și achite salariile pe durata concedierii.