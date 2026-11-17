Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

Intermezzo VIII

Singurul lucru de care îmi pare rău cu adevărat.

Nu de sânge. Nu de bani. Nu de ani pierduți sau de decizii greșite sau de lucruri nefăcute. De ea.

Și nu pot să explic nimănui de ce a trebuit să fie așa, pentru că explicația necesită adevărul complet, iar adevărul complet ar fi pus-o în pericol și adevărul complet după atâta timp nu mai servește nimănui. Rămân cu un regret fără destinatar vizibil, un regret pe care nu l-am putut da nimănui și care a rămas al meu, neschimbat, timp de decenii.

Nu m-am îndrăgostit de ea cum se îndrăgostesc oamenii în romane — brusc, cu fulgere și cu revelații. M-am recunoscut în ea. Asta e mai rar și, cred, mai serios. Recunoașterea înseamnă că ceva din tine știe că ceva din celălalt e din același material. Nu identic — compatibil. Cum o piesă recunoaște piesa alăturată nu prin asemănare, ci prin potrivire.

Ea știa că ceva era în neregulă cu viața mea. Nu știa ce, dar știa că era. Și a ales să nu știe ce — a ales să mă protejeze de întrebări la care nu puteam răspunde. Asta a fost o formă de iubire pe care puțini oameni o au: iubirea care renunță la cunoaștere ca să nu distrugă ceea ce iubește.

Problema e că eu am protejat-o în același fel — am ales să nu îi spun ca să nu o pun în pericol. Și două iubiri care se protejează reciproc prin tăcere ajung să nu mai aibă nimic de spus.

Îmi amintesc o seară de iarnă, cu zăpadă multă afară și cu radioul în bucătărie, și ea cu lucrul de mână întrebând dacă știu să dansez. Am spus că nu. Ea a spus că nici ea. Și a râs — un râs scurt, adevărat, de genul care apărea rar și care tocmai de asta conta. Am stat cu râsul acela în minte câteva zile după, fără să îi știu prețul adevărat. Îl știu acum: era unul din puținele momente în care fusesem amândoi întregi în aceeași cameră, fără uși închise, fără compartimente. Dacă ar fi fost mai multe astfel de seri, poate că nu ar fi ajuns la concluzia că stă în fața unei uși închise.

Ea mi-a spus asta la despărțire. Nu ca reproș — ca diagnostic. Și diagnosticul a fost corect, cum erau corecte toate constatările ei. N-am știut să fiu acasă cu totul. Știam să fiu eficient, prezent fizic, responsabil în sens practic. Dar omul care conducea mașini de noapte și care știa ce știa și care purta greutatea a ceea ce nu putea fi spus — el nu a intrat niciodată pe ușa de pe Halsted. Și ea a simțit absența lui în fiecare seară, chiar dacă nu a putut să o numească, pentru că nu știa cine lipsea, numai că ceva lipsea.

N-am copii. Asta vine de la Maria. De la faptul că anii în care ar fi trebuit să fie copii au fost anii în care eu mă depărtasem deja și ea se depărtase deja și niciunul nu verbalizase distanța, dar distanța era acolo, solidă și invizibilă ca un geam de sticlă.

Uneori mă gândesc cum ar fi arătat un copil de-al nostru. Cu mâinile ei de contabilă și cu ochii mei care văd prea mult. Cu directețea ei și cu tăcerea mea. Ar fi fost un om greu de trăit cu el, dar ar fi fost un om.

Nu am vorbit cu ea după despărțire. Am auzit, prin comunitate, că s-a recăsătorit la câțiva ani, cu un om din Detroit, că a plecat din Chicago, că tatăl ei a murit în anii patruzeci. Atât. Prea puțin și prea mult în același timp.

Fotografia Cârțișoarei pe care mi-o pusese deasupra lucrurilor mele când am plecat — o am și acum. Nu pe noptieră. Într-un sertar. Dar o am.

Dragostea care nu a putut fi spusă complet nu dispare. Se depune, ca nămolul pe fundul unui râu — invizibil de la suprafață, prezent în structura fundului.

CAPITOLUL IX

Căderea Bosului

Prăbușirile mari nu se anunță cu un zgomot unic, cu o defecțiune dramatică, cu o clipă identificabilă după care totul devine altfel. Se acumulează în straturi, fiecare strat adăugând o presiune imperceptibilă, până când structura care părea solidă se dovedește că fusese, de fapt, o soluție temporară ținută în loc de inerție și de teama celorlalți de a o testa.

Ieronim văzuse asta la motoare. Un motor care se distrugea catastrofal, cu explozie și cu fum, cedase de obicei după săptămâni de semne ignorate — un zgomot ușor, o vibrație neobișnuită la temperaturi înalte, o picătură de ulei unde nu ar fi trebuit să fie. Mecanicul atent vedea semnele. Mecanicul neatent le auzea numai la final, când nu mai era nimic de făcut.

Imperiul lui Capone produsese semne din 1929 încoace.

Ieronim le văzuse pe toate. Le catalogase cu aceeași metodă cu care catalogase orice: fără panică, fără concluzii premature, cu atenție continuă la ce adăugau împreună, nu la ce spuneau fiecare în parte.

* * *

Primul semn fusese vizibilitatea.

Capone devenise prea vizibil. Nu din neatenție — din logica succesului, care produce inevitabil suprafață, și suprafața produce inevitabil expunere. Presa îl urmărea. Fotografii îl fotografiau la intrarea în restaurante. Reporterii îi interceptau ieșirile. El acceptase asta la început — cu calculul că o anumită vizibilitate controlată era mai bună decât misterul care genera speculații incontrolabile.

Calculul fusese greșit. Vizibilitatea controlată devenise vizibilitate necontrolată, și necontrolată devenise simbol, și simbolul atrăsese atenția instituțiilor care nu putuseră ignora simbolurile.

Eliot Ness și echipa lui — cei pe care presa îi numise, cu un entuziasm care nu era complet jurnalistic, «The Untouchables» — erau un produs al vizibilității lui Capone mai mult decât ale crimelor lui. Crimele existaseră mereu. Simbol nou, reacție nouă.

Ieronim văzuse schimbarea în comportamentul oamenilor din jurul lui Capone — o tensiune nouă, un calcul permanent al loialităților, o frecvență crescută a șoaptelor la colțuri de coridoare. Nu paranoia — o vigilență transformată în anxietate, care e vigilența care nu mai poate distinge pericolele reale de cele imaginare.

* * *

Al doilea semn fusese legat de bani.

Nu lipsa lor — abundența lor documentată. Biroul de Investigații al lui Hoover, cu o răbdare birocratică pe care Ieronim o va admira retrospectiv, construise un dosar fiscal care nu se baza pe crime violente — pe care nu le putea proba cu martori dispuși să le testifice — ci pe o logică contabilă simplă și letală: Alphonse Capone trăia la un nivel care nu putea fi susținut de nicio sursă de venit declarată. Hoteluri. Mașini. Costume. Restaurante. Cheltuieli pentru familia din Prairie Avenue. Nimic declarat, nimic plătit.

Era o ironie pe care Ieronim o gusta cu o amărăciune pe care nu o putea exprima nimănui: omul care supraviețuise gloanțelor rivalilor, raziilor poliției, anchetelor senatoriale, fusese prins de un contabil. Nu de un erou. Nu de un adversar cu forță comparabilă. De un contabil cu dosar și cu răbdare.

America era, în fond, o țară de contabili.

* * *

Al treilea semn fusese solitudinea.

Capone devenise, în ultimii ani, un om din ce în ce mai singur în mijlocul mulțimii care îl înconjura. Nu singurătatea omului abandonat — singurătatea omului prea mare pentru contextul lui, căruia nimeni din jur nu îi putea vorbi direct pentru că directețea costa. Consilierii îi spuneau ce voia să audă. Avocații îi prezentau variante favorabile. Oamenii lui de securitate îi confirmau că totul era sub control.

Nimeni nu îi spunea că nu era sub control.

Ieronim îi spusese o singură dată, indirect, în mașină, pe drumul spre Metropole. Nu prin cuvinte — prin tăcere la momentul potrivit, când Capone afirmase că FBI-ul nu găsise nimic concludent. Tăcerea lui Ieronim durase două secunde mai mult decât tăcerea unui om care ar fi fost de acord.

Capone îl privise în oglinda retrovizoare.

— Ai ceva de zis?

— Nu.

— Dar ai gândit ceva.

O pauză.

— Am gândit că un motor care produce mai mult decât poate răci se supraîncălzește, indiferent cât de bine e construit.

Capone tăcuse tot restul drumului. Nu din supărare — din gândire. Ieronim știuse asta din absența oricărei reacții: nu iritat, nu aprobator, absent în sensul bun, prezent undeva mai adânc.

Nu mai vorbiseră despre asta.

Dar Ieronim purtase cu el ceva din seara aceea pe care nu îl numise imediat. Nu satisfacția de a fi spus un adevăr — nu fusese satisfacție, fusese un risc calculat pe care și-l asumase cu luciditate și pe care doar norocul îl făcuse să rămână nepedepsit. Ci altceva, mai puțin confortabil: faptul că Al Capone ascultase. Tăcerea lui nu fusese tăcerea omului care respinge, ci tăcerea omului care ia aminte la ce i se spune. Undeva în spatele ochilor aceia căprui-închis, adevărul fusese primit și integrat, poate nu cu bucurie, poate nu cu gratitudine, dar cu acea seriozitate specifică a oamenilor inteligenți față de lucrurile pe care nu vor să le audă dar pe care, în adâncul lor, le știu deja.

Asta fusese, înțelese Ieronim mult mai târziu, poate singurul moment în care relația lor ieșise din tiparul definit de la început — șofer și patron, instrument și utilizator — și devenise, pentru durata unei tăceri de câteva minute pe South Michigan Avenue, ceva mai aproape de egal la egal. Nu prietenie, nu intimitate, nu respect reciproc în sens deplin. Dar două minți care se recunoscuseră pe aceeași frecvență, pentru un moment, înainte ca ierarhia să se reinstaleze cu tacita înțelegere a ambelor părți că fusese o abatere permisă o singură dată.

Nu mai fusese nevoie să o repete. O dată era suficient pentru ca fiecare să știe că celălalt știa.

* * *

Procesul începuse în octombrie 1931.

Ieronim nu fusese în sala de tribunal. Nu avusese niciun motiv oficial să fie acolo și câteva motive foarte bune să nu fie. Urmărise totul din ziar — cu atenția pe care o rezervase întotdeauna informațiilor care îl priveau indirect, fără să fie nominalizat în ele.

Acuzațiile: evaziune fiscală. Unsprezece capete de acuzare. Sume nepotrivite cu stilul de viață documentat al inculpatului.

Capone pledase nevinovat. Avocații lui construiseră o apărare elaborată. Juriul fusese schimbat în ultima clipă, când se descoperise că primul juriu fusese influențat — o ironie în plus, că organizația lui Al Capone influențase juriul propriului lui proces și că tocmai asta îl condamnase suplimentar.

Verdictul: vinovat. Unsprezece ani de închisoare federală. O sută de mii de dolari amendă.

Ieronim puse ziarul pe masa din garaj și privi câteva minute în gol.

Unsprezece ani pentru evaziune fiscală. Nu pentru Masacrul din Ziua Sfântului Valentin. Nu pentru celelalte zeci de crime despre care presa scrisese, dar pentru care justiția nu avusese probe suficiente. Pentru taxe neplătite.

Legea era, în fond, o arhitectură. Dacă intrarea principală era blocată, găseai o intrare de serviciu. Nu era neapărat mai dreaptă sau mai justă. Dar funcționa.

* * *

În zilele dinaintea verdictului, Ieronim îl condusese pe Capone mai puțin decât de obicei. Întâlnirile cu avocații, cu consilierii, cu oamenii de legătură se petreceau în locuri la care Ieronim nu mai era chemat — o strângere a cercului interior care nu era o excludere personală, ci o contracție naturală a unui organism sub presiune. Cercurile interioare ale puterii se micșorau pe măsură ce presiunea creștea.

Îl văzuse de câteva ori — la intrarea în Metropole, la ieșirea dintr-un restaurant, o dată pe stradă, fără context, fără escortă vizibilă, singur pentru câteva secunde în care orașul Chicago obișnuit trecea pe lângă el fără să știe sau fără să-i pese.

În acele câteva secunde, Capone arătase ca un om obișnuit.

Nu un gangster, nu un simbol, nu un personaj al presei. Un bărbat de treizeci și doi de ani, cu o îmbătrânire prematură în privire, care mergea pe un trotuar de Chicago cu mâinile în buzunarele hainei și cu un gând vizibil în încruntarea frunții — nu un gând periculos, un gând îngrijorat, de genul pe care îl ai când calculezi ceva și rezultatul nu iese bine.

Ieronim îl văzuse dintr-o mașină care trecea. Nu oprise. Nu fusese momentul și nu fusese locul și poate că nici Capone nu ar fi vrut să fie văzut în acel moment de vulnerabilitate obișnuită.

Dar îl văzuse. Și reținuse.

* * *

Ultima seară petrecută împreună a fost în noiembrie 1931, cu câteva zile înainte ca Capone să intre în sistemul penitenciar federal.

Nu fusese o seară planificată ca ultima — sau cel puțin Ieronim nu știuse că era ultima. Fusese o cursă obișnuită, sau ce mai fusese obișnuit în acea perioadă: drum spre Cicero, câteva ore de așteptat, drum înapoi. Capone fusese tăcut cea mai mare parte a timpului, cu dosarul unui avocat în mâini, citind ceva cu o concentrare care arăta că materialul era important sau că mimarea concentrării era importantă.

La întoarcere, trecuseră prin cartierele pe care le știau amândoi după ani de drumuri nocturne — South Michigan, Wabash, o cotitură spre vest pe care Ieronim o luase de sute de ori și al cărei pavaj îl cunoștea ca pe propria-i palmă. Chicago nocturn era la fel cu el însuși: luminile, tramvaiele, oamenii grăbiți spre ceva sau de la ceva, aburul ieșind din gurile de canal ca niște respirații ale unui oraș care nu dormea niciodată complet.

Ieronim condusese și nu se gândise la nimic anume. Sau se gândise fără să știe că gândea — acel mod de gestionare tacită pe care îl deprinsese în ani de drumuri în tăcere, când mintea lucra sub pragul conștiinței și livra rezultate fără să prezinte metodologia. Simțise ceva în seara aceea pe care nu-l putea numi — nu tristețe, nu presimțire, ci o calitate diferită a aerului din mașină, ca înainte de furtună, când presiunea se schimbă cu câteva ore înainte ca cerul să anunțe ceva.

Al Capone pusese dosarul deoparte la un moment dat și se uitase pe geam. Nu citise, nu adormise, nu vorbise. Privise orașul Chicago trecând cu privirea omului care face un inventar final — nu al posesiunilor, ci al imaginilor. Ca și cum strângea ceva în el înainte ca posibilitatea de a strânge să dispară.

Ieronim nu spusese nimic. Condusese.

La câteva blocuri de Metropole, Capone spuse brusc:

— Trage pe dreapta.

* * *

Ieronim trase pe dreapta. Parcă pe o stradă secundară, în fața unui restaurant italian închis la ora aceea.

Bosul stătuse câteva secunde fără să vorbească. Privea pe fereastră — nu la ceva anume, la strada generală, la orașul de noapte cu luminile lui și cu zgomotele lui și cu indiferența lui magnifică față de destinele individuale.

— Câți ani ai lucrat pentru mine?

— Aproape zece.

— Zece ani.

O pauză lungă.

— Ai fost bun. Nu am spus asta suficient.

Ieronim nu răspunse. Nu era tipul de om care să primească un compliment de la altul, și oricum nu era momentul pentru convenții.

— Ești liber, zise Capone. Înțelegi ce înseamnă asta.

— Înțeleg.

— Oamenii mei te vor lăsa în pace. Tu îi lași în pace pe ai lor.

— I-am lăsat întotdeauna.

Capone deschise portiera. Ieronim ieși din mașină și deschise ușa din spate — gestul lui automat, de zeci de ori pe zi, de zece ani. Capone coborî.

Stătură față în față pe trotuarul acelei străzi secundare. Felinarele dădeau lumina lor gălbuie și puțin obosită, lumina specifică a locurilor care nu sunt destinate privirilor, ci trecerii.

Ieronim privi omul din fața lui. Nu îl mai privise direct în față de mult — meseria lui impunea ochii pe drum, pe oglindă, pe ceea ce venea din lateral. Acum îl privea și vedea zece ani în același chip: cicatricile acelea pe obrazul stâng, puțin mai adânci poate în lumina aceea, sau poate era numai iluminatul; privirea aceea care nu era niciodată cu totul prezentă sau cu totul absentă, ci undeva între, la distanța specifică a oamenilor care au văzut prea mult și care au învățat că vederea costă mai puțin dacă o dozezi. Și sub toate acestea, ceva nou, ceva pe care nu îl văzuse la Capone decât în momente rare și care acum era vizibil fără camuflaj: oboseala. Nu oboseala zilei sau a procesului sau a anilor — oboseala structurală a unui om care a ținut în echilibru o construcție imensă prin forța propriei voințe și care simte, pentru prima oară cu adevărat, că voința lui are limite.

Nu era slăbiciune. Era realitate. Și realitatea, pe chipul lui Alphonse Capone la treizeci și doi de ani, era mai dură de privit decât oricare din lucrurile pe care le văzuse în oglinda retrovizoare în zece ani.

Capone nu spuse nimic despre asta. Nu era omul care numea ceea ce era vizibil — era omul care acționa și lăsa altora interpretarea. Dar Ieronim știuse că vedea și că era văzut văzând, și că niciunul nu va spune asta cu voce tare, și că tăcerea aceea era mai completă decât orice cuvânt ar fi putut exista.

O singură frază venise de la Capone, și venise fără să se uite la Ieronim, cu ochii spre strada goală, în vocea aceea joasă pe care o folosea câteodată în mașină când nu mai interpreta un rol pentru nimeni:

— Mi-ar fi plăcut să fi avut timp.

Ieronim nu știuse la ce se referă și nu întrebase. Poate la muzică — la opera pe care o iubea, la Caruso pe disc în camera de la Metropole. Poate la fiul său — băiatul surd de la naștere, pe care îl iubise cu o intensitate pe care o ascunsese cu grijă de ochii unei lumi care ar fi folosit-o ca vulnerabilitate. Poate la cu totul altceva, la o viață netrăită despre care nu vorbise niciodată cu nimeni și care acum, cu unsprezece ani de închisoare în față, era mai departe decât fusese vreodată.

Nu întrebase. Lăsase fraza să existe completă în tăcerea ei, fără să o reducă la o semnificație particulară.

Capone întinse mâna.

Ieronim o strânse.

Palma aceea — mare, uscată, cu presiunea controlată pe care o știa de la prima strângere de mână din Cicero, cu zece ani în urmă. Neschimbată. Indiferent de ce se schimbase în jur, mâna aceea era aceeași — și asta spunea ceva, gândise Ieronim în momentul acela și îl va gândi de mai multe ori în deceniile care urmaseră: că un om poate pierde imperiul, poate pierde libertatea, poate pierde sănătatea și poate pierde anii, dar că felul în care strânge mâna cuiva rămâne al lui până la capăt. Era o formă de identitate pe care nu o puteai confisca.

Nu spuseră nimic.

Capone se întoarse și intră în restaurant — din spate, printr-o ușă de serviciu pe care cineva o deschisese din interior, cum se deschideau toate ușile pentru el, cum se vor mai deschide probabil și în locurile care vor urma, pentru că unele obiceiuri supraviețuiesc contextului care le-a produs.

Ieronim rămase pe trotuar câteva secunde. Privi ușa închisă.

Nu era nimic de văzut într-o ușă închisă. Și totuși privise — cu acel instinct al mecanicului de a nu pleca de lângă un motor pe care tocmai l-a oprit fără să se asigure că s-a oprit complet, că nu mai sunt vibrații reziduale, că tăcerea care urmează e tăcerea reală și nu o pauză.

Ușa rămase închisă. Nu mai venea nimic dinspre ea.

Urcă în mașină. Porni motorul. Plecă.

* * *

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/