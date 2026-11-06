Șoferul lui Al Capone (20)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

CAPITOLUL VII

Mississippi

Misiunea fusese simplă în teorie și complicată în orice altceva.

Trei camioane cu alcool de contrabandă — whisky canadian de calitate, nu rachiu de subsol, ci marfă pentru piața premium, pentru cluburile din Loop și pentru restaurantele care serveau oameni cu bani și cu gusturi — urmau să traverseze Illinois spre est, prin ruta sudică, evitând cordonul de agenți federali care blocaseră în ultimele săptămâni autostrăzile principale. Ruta sudică trecea prin câmpii plate, prin sate mici cu poliție locală maleabilă, prin drumuri de pământ care nu apăreau pe hărțile Biroului de Investigații.

Ieronim conducea primul camion. Nu pentru că ar fi fost cel mai experimentat pe ruta aceea — ci pentru că știa să ia decizii singur, fără să aștepte instrucțiuni. Asta îl recomandase pentru misiunile în care instrucțiunile nu mai aveau cum să ajungă la timp.

Plecase din Cicero la miezul nopții. Noiembrie 1929 — trei luni după Masacrul din Ziua Sfântului Valentin, în climatul de supraveghere crescută care urmase. Cerul era fără lună, acoperit de nori joși, și drumul dinaintea lui era o panglică de întuneric întreruptă la intervale de farurile camionului, care luminau câțiva metri de piatră și apoi lăsau restul lumii în negru.

Mergea la patruzeci de kilometri pe oră — viteza optimă pentru drumurile acelea, suficient de lentă ca să reacționeze la gropi și la curbele neanunțate, suficient de rapidă ca să nu atragă atenția prin mișcarea unui convoi mort de lent. Celelalte două camioane urmau la câte cinci sute de metri distanță — distanță suficientă ca o oprire bruscă a primului să nu producă o tamponare, distanță suficientă ca, dacă primul era oprit, celelalte să aibă timp să devieze.

Primele patru ore fură fără incidente. Illinois dormea.

* * *

Primul semn de avertizare veni la ora patru dimineața, la ieșirea dintr-un sat cu numele pe care Ieronim nu îl reținuse — un sat ca oricare altul din sudul statului Illinois, cu o stație de benzină închisă și cu câteva case cu ferestrele întunecate.

O mașină parcată pe marginea drumului, cu motorul oprit, cu farurile stinse. Ieronim o văzuse cu o secundă înainte de a o depăși — o siluetă întunecată la marginea câmpului, cam la douăzeci de metri în dreapta drumului. Putea fi orice. Un fermier cu mașina stricată. Un cuplu care se oprise.

Putea fi și altceva.

Ieronim nu acceleră și nu frână. Merse mai departe cu aceeași viteză, cu aceeași regularitate, ca și cum nu văzuse nimic. Dar mâna lui dreaptă găsise deja, fără să caute, mânerul ușii — nu pentru a o deschide, ci pentru a ști unde era. Un gest de inventariere a opțiunilor.

Un kilometru mai departe, în oglinda retrovizoare, văzu ceva. Faruri.

Mașina pornise și îl urmărea.

* * *

Urmărirea — dacă era urmărire — nu se anunțase prin sirene sau prin semnale luminoase. Se manifestase prin prezență: o pereche de faruri care menținea distanța constantă, nici mai aproape nici mai departe, cu o regularitate care nu era o coincidență a unui șofer care întâmplător mergea în aceeași direcție.

Ieronim evaluă situația rapid.

Claxonă de trei ori — semnalul convenit cu celelalte camioane pentru oprire și deviere. Așteptă zece secunde. Nu veni niciun răspuns — celelalte camioane fie nu auziseră, fie erau deja în altă situație.

Singur, deci.

Un camion cu sarcină ilegală, o mașină în urmărire, drumuri de câmpie în întuneric complet, și patru ore până la ziuă. Ieronim inventarie totul în aproximativ trei secunde și trecu la calculul opțiunilor.

Prima opțiune: accelerează și încearcă să distanțeze urmăritorul. Camionul nu era construit pentru viteză, urmăritorul era probabil mai rapid, drumul din față era necunoscut — opțiunea aceasta se elimina singură.

A doua opțiune: oprește, abandonează camionul, dispare în câmp. Marfa se pierde, oamenii lui Capone pierd investiția, el rămâne în câmp în noiembrie cu nimicul de față. Opțiunea aceasta era supraviețuire de mică adâncime — rezolva problema imediată și crea altele mai grave.

A treia opțiune: continuă pe ruta planificată și speră că urmăritorul are altă destinație. Speranța ca strategie. Eliminată.

A patra opțiune apăru în mintea lui ca o hartă — nu ca un plan deliberat, ci ca o configurație geografică pe care o memorase cu săptămâni înainte: ruta sudică trecea, la vreo douăzeci de kilometri, pe lângă Mississippi.

* * *

Devie de pe drumul principal pe un drum lateral pe care îl cunoștea din hărțile studiate — o panglică de pământ compactat, dreaptă, care ducea spre sud, spre fluviu. Farurile din spate îl urmară. Nu ezitară, nu deviaseră — îl urmăreau cu o consecvență care arăta că urmăritorul știa și nu se sinchisea că a fost observat.

Drumul de pământ era prost. Camionul sălta peste gropi și denivelări, marfa din spate se deplasa cu zgomote surde, motorul urla la fiecare pantă mică. Ieronim ținea volanul cu amândouă mâinile și citea drumul cu farurile — câțiva metri de vizibilitate, câmpuri plate de-o parte și de alta, cer negru deasupra, niciun alt reper.

Calculase distanța spre fluviu: douăzeci de minute la viteza curentă. Douăzeci de minute în care urmăritorul rămânea la aceeași distanță constantă.

Nu trăgea. Nu semnaliza. Urmărea.

Asta era, paradoxal, mai îngrijorător decât dacă ar fi tras. Un urmăritor care trage vrea să oprești. Un urmăritor care nu trage vrea să știe unde mergi — sau vrea să te urmărească până când are sprijin suficient pentru a te opri definitiv.

Ieronim nu putea ști care este varianta exactă din cele două. Dar oricare ar fi fost, fluviul era singura lui opțiune reală.

* * *

Mississippi apăru la capătul câmpului ca o absență — o zonă de întuneric mai dens decât câmpul, un gol în lumea plată, o tăcere sonoră care înlocuia zgomotul câmpiei cu altceva. Apa neagră care nu reflecta nimic pentru că deasupra ei nu era nimic de reflectat — cerul noros, fără lună, fără stele.

Ieronim opri camionul la cincizeci de metri de mal. Lăsă motorul pornit.

Coborî.

Mersul la mal dură treizeci de secunde. Picioarele lui simțiră terenul schimbându-se sub el — pământ compact, apoi nisip, apoi pietriș umed, apoi marginea malului care cobora abrupt spre apă. Se aplecă și atinse apa cu mâna. Rece. Rece cu o intensitate care nu era doar temperatură ci era o calitate a apei de fluviu adânc — o răceală care venea din adâncuri, din straturile care nu vedeau niciodată soarele.

Curentul. Își dădu seama de curent prin mișcarea apei pe mână — nu violentă, dar constantă, insistentă, în direcția sa proprie, fără negociere. Mississippi curgea spre sud la viteza lui proprie și nu se interesa de planurile lui Ieronim.

Se întoarse la camion.

Urmăritorul parcase la o sută de metri în spate. Farurile lui luminau câmpul lateral — nu îl urmau direct, luminau alături, ca și cum ar fi vrut să vadă ce face Ieronim, fără să îl orbească direct. Un gest de supraveghere profesionistă.

Ieronim urcă în camion. Puse mâna pe schimbătorul de viteze. Simți fiecare vibrație a motorului prin palmă.

Decise.

* * *

Băgă camionul în viteză și acceleră direct spre mal.

Treizeci de metri. Douăzeci. Zece.

Impactul cu apa fu diferit de orice anticipase. Nu o lovitură bruscă — o rezistență care creștea, o forță care înconjura metalul cu o insistență enormă și uniformă, fără localizare, fără direcție specifică, doar prezență densă și rece. Camionul continuă să înainteze câteva secunde cu inerția propriei mase — tone de metal și lichid contra tonelor de apă.

Motorul se stinse.

Apa intrase pe la podea mai repede decât calculase. Nu un jet — o creștere, egală, de la glezne la genunchi în câteva secunde. Rece cu o brutalitate care depășea legile fizice — temperatura fluviului în noiembrie era aproape de îngheț, și contactul cu ea era o informație senzorială atât de intensă încât celelalte simțuri se retrăseseră temporar.

Ieronim deschise portiera.

Apa din exterior împingea portiera spre interior — presiunea fluviului contra presiunii lui. Împinse cu umărul. Portiera cedă pe jumătate și apa intră în valuri, de data aceasta nu creștere uniformă ci invazie, și camionul se înclină spre dreapta sub greutatea lichidului.

Ieși pe portiera deschisă.

Fluviul îl primi.

Existau câteva secunde — poate cinci, poate zece, nu putea măsura — în care Ieronim nu știu unde era suprafața.

Apa era la fel de neagră în toate direcțiile. Curentul îl rotise — nu violent, cu insistența răbdătoare a unui lucru care are tot timpul din lume. Sus și jos deveniseră convenții, nu certitudini. Picioarele lui căutau fundul și nu îl găseau — era prea adânc, sau poate înota fără să știe că înoată.

Nu intrase în panică. Panica necesita un moment de gândire despre situație, și Ieronim nu gândise — funcționase. Brațele se mișcaseră, picioarele se mișcaseră, corpul căutase suprafața cu un instinct mai vechi decât gândul.

Lumina — slabă, difuză, venind de undeva de deasupra prin apa neagră — îi indicase direcția.

Înotase spre lumină.

* * *

Suprafața fu o surpriză. Nu pentru că nu o așteptase — ci pentru că aerul, după apa aceea, era o substanță diferită, cu o textură și o temperatură și o ușurință care contrastau cu tot ce fusese sub apă. Inspiră. Inspiră din nou. Plămânii i se umplură cu ceva care nu era apă și care era suficient ca să supraviețuiască.

Curentul îl purta spre sud.

Nu se luptă cu el. Nu imediat. Lăsă fluviul să îl ducă câteva secunde — nu din resemnare, ci din calculul că forța lui era limitată și că a o risipi contra curentului era o eroare tactică. Se lăsa purtat de valuri și respira și evalua.

Malul era la treizeci de metri spre est. Estimase distanța din mișcarea apei și din sunetul — iarbă, nu nisip — care venea din direcția aceea. Înotă lateral, contra curentului parțial, spre mal. Câte un metru, câte doi. Curentul îl ducea înainte, în timp ce el se ducea lateral. Algebra simplă a forțelor.

Ajunse la mal la vreo sută de metri sud față de punctul de intrare în apă.

Ieși din fluviu în mâini și genunchi, pe un teren de mâl și iarbă înghețată. Stătu câteva secunde în această poziție — nu din epuizare completă, din nevoia de contact cu solul fix, cu ceva care nu se mișca, cu ceva care era cert.

Pământul era cert.

Se ridică.

Camionul nu mai era vizibil. Fluviul îl înghițise complet — sau aproape complet, poate că un colț de caroserie ieșea încă din apă, dar întunericul era prea dens pentru a vedea. Marfa — sute de sticle de whisky canadian — era pe fundul fluviului Mississippi, sau purtat de curent spre sud, spre New Orleans, spre ocean.

Urmăritorul. Ieronim se întoarse și privi spre locul unde parcase mașina aceea. Farurile nu mai erau. Fie plecase, fie stinsese luminile. În întunericul câmpiei, fără o sursă de lumină, nu putea distinge nimic.

Era singur pe malul fluviului, ud la piele în noiembrie, fără mașină, fără marfă, la o distanță necunoscută de orice localitate.

Inventarie situația, cu aceeași răceală cu care o analizase pe cea din apă:

Viu. Nicio fractură — verificase rapid în apă, mișcându-și membrele sistematic. Îmbrăcăminte udă care va deveni pericol de hipotermie în treizeci de minute la temperaturi sub zero. Direcția spre est, spre drumul principal, estimat la câțiva kilometri. Niciun act de identitate, nici bani, nici armă.

Porni spre est.

* * *

Pescarii îl găsiră în zori, la marginea unui câmp, mergea pe un drum de țară cu hainele pe jumătate uscate de mișcare și cu o expresie pe care unul dintre ei o descrise mai târziu, la berăria din sat, drept cea a unui om care a terminat ceva important și nu a decis încă ce urmează.

Erau doi frați — Elmer și Roy, cu un Ford vechi și cu cizme de cauciuc. Nu puseseră întrebări imediate. Unul dintre ei — Elmer, cel mai mare — îi întinsese un termos cu cafea fără să vorbească. Ieronim îl luase și băuse.

Cafeaua era tare și dulce și fierbinte și era cel mai bun lucru pe care îl gustase de mult timp.

— Ai nevoie de spital? zisese Roy în cele din urmă.

— Nu.

— De poliție?

— Nu.

Roy îl privise. Elmer privise drumul.

— De un drum spre Chicago?

O pauză.

— Da.

Nu vorbiseră mult pe drum. Ieronim se uscase pe scaunul din față, cu căldura motorului venind prin podea, și se gândise la apă. Nu la ce se întâmplase — la apă ca element, la fluviu ca forță, la momentul în care suprafața nu se mai distingea de adânc.

Mississippii era altfel decât oceanul. Oceanul era vast și impersonal și îngheța omul în propria-i micime. Fluviul era personal — te atingea, te cuprindea, te ducea, te elibera sau nu te elibera, în funcție de o logică a sa proprie pe care nu o explica nimănui. Oceanul era infinit. Fluviul era în drum spre ceva.

Se gândi că înțelesese fluviul, în cele câteva minute în care fusese în apă, mai bine decât îl înțelesese cineva care îl privise de pe mal.

* * *

Cartierul general al bosului din Chicago a fost anunțat la câteva ore după sosire.

Al Capone îl primise într-un birou din Cicero, seara, cu o expresie care nu trăda nimic din ceea ce gândea. Ieronim raportase: convoiul, urmăritorul, decizia, fluviul, pescarii, drumul. Raportase faptic, fără ornamente, fără să adauge interpretări sau justificări. Faptele erau suficiente.

Capone ascultase fără să-l întrerupă. La final, tăcuse câteva secunde.

— Marfa, zise.

— Pe fundul fluviului sau dusă de curent.

— Camionul?

— Idem.

— Urmăritorul?

— Nu știu. Plecase când am ieșit din apă.

— Celelalte camioane?

— Nu știu. N-am mai auzit semnalul după primul claxon.

Capone nu comentă. Ieronim înțelese din tăcere că celelalte două camioane nu ajunseseră — altfel întrebarea nu ar fi fost pusă.

Bosul se ridică din scaun și făcu câțiva pași spre fereastră. Stătu cu spatele la Ieronim câteva secunde. Apoi se întoarse.

— Românule, zise cu vocea aceea când era sincer, vocea netrucată. Ești nebun sau ești sfânt.

— Nici una, nici alta, zise Ieronim. Am calculat că era singura opțiune.

— Ai calculat să bagi un camion în Mississippi.

— Am calculat că era mai puțin rău decât alternativele.

Capone îl privi lung. Expresia lui era una pe care Ieronim o văzuse rar — nu admirație, ci ceva mai rar și mai real: surpriza unui om care nu se putea fi surprins ușor.

— Oamenii mei îți vor aduce haine noi mâine, zise în final. Și un bonus.

Ieronim plecă.

* * *

Legenda se construise singură, fără intenție.

Oamenii vorbesc — asta era o constantă a lumii în care trăia, o lege la fel de sigură ca gravitația. Vorbesc mai ales despre ce îi uimește, și «românul care a băgat camionul în Mississippi» era, prin natura lui, material de uimire. Ieronim nu confirmase, nu infirmase. Tăcuse. Dar tăcerea, în absența dezmințirii, devenise confirmare.

«Românul nebun» — asta fu eticheta care circulase prin rețelele lui Capone în săptămânile următoare. Nu cu dispreț — cu un fel de respect amestecat cu o neînțelegere genuină. Nu era clar pentru nimeni de ce băgase camionul în apă în loc să fugă sau să negocieze sau să abandoneze marfa și să dispară. Logic, era mai simplu în alt fel.

Dar logica lui Ieronim nu era logica altora. El calculase nu cel mai simplu drum, ci cel mai sigur — pentru marfă, pentru identitatea lui, pentru rețea. Cel mai simplu drum lăsa urme. Fluviul nu lăsa urme.

Fluviul nu returnează.

Ieronim știa asta de pe mal, înainte să intre în apă. Îl știuse din momentul în care atinsese apa cu mâna și simțise curentul. Un fluviu care nu returnează e singurul depozit absolut sigur pentru lucrurile care nu trebuie găsite.

Intermezzo VII

Mississippi e o alt fel de apă decât Oltul. Oltul e un râu de munte — iute, transparent, cu pietre pe fund pe care le poți număra de la suprafață.

Merge știind unde merge și te lasă să îl privești mergând. Nu are secrete față de tine.

Mississippi e altceva. E larg și maro și adânc și lent la suprafată și rapid în adâncuri, unde curentul adevărat curge nevăzut de nimeni de pe mal. E un fluviu care îți arată o față și ține alta pentru el. Nu te invită să îl înțelegi. Te tolerează.

Când am intrat în el cu camionul — și da, am intrat deliberat, nu a fost accident — am știut ce fac. Mâna mea atinsese apa înainte, simțisem temperatura și curentul. Calculasem. Nu am calculat bine tot — nu am calculat cât de repede intră apa prin podea, nu am calculat că portiera va rezista exact atât cât să mă facă să muncesc pentru ea. Dar am calculat esențialul: fluviul primea totul și nu returna nimic.

Cele câteva secunde în care nu știam unde e suprafața au fost, paradoxal, cele mai liniștite secunde din acei ani. Nu pentru că nu era pericol — era un pericol real, mortal, la câteva bătăi de inimă distanță. Ci pentru că în apa aceea neagră nu mai era nicio decizie de luat, nicio ierarhie de respectat, nicio regulă a lumii care să se aplice. Era numai apa și era numai eu și era problema supraviețuirii, redusă la elementarul ei: sus sau jos.

Lumina m-a salvat. Nu lumina divină, nu revelația — lumina slabă, difuză, filtrată prin apă de undeva de sus și care îmi indicase direcția. Într-o lume fără repere, primul reper e lumina. Înoți spre lumină. Simplu.

Am ieșit din apă alt om. Nu în sens mistic — în sens fizic. Corpul care ieșise era același corp care intrase, cu aceleași mâini și aceleași cicatrici și aceeași inimă cu suflul ei inutil. Dar ordinea interioară a lucrurilor se reconfigurasse, pentru a doua oară în viața mea — prima dată pe vaporul de pe Atlantic, a doua oară pe malul fluviului din Illinois.

Tata n-ar fi înțeles asta. Oamenii de munte nu înțeleg apa mare — o respectă, se tem de ea, o folosesc, dar nu o înțeleg în profunzime. Apa pentru ei e un instrument, un obstacol, o resursă. Nu un prag.

Pentru mine a fost un prag de două ori. Oceanul m-a transformat din ardelean în ceva fără categorie, în omul care traversează. Fluviul m-a transformat din om al lui Capone în ceva mai greu de definit — în omul care calculează până la capăt, care alege fluviul în locul capitulării, care iese din apă și pornește spre est fără să priveasca înapoi.

Legenda «românului nebun» m-a amuzat mereu. Nebunul face lucruri fără să gândeasca. Eu am gândit totul. Fiecare metru până la mal, fiecare secundă în apă, fiecare pas pe câmpul înghețat. Nu am fost niciodată mai lucid ca în noaptea aceea.

Apa ia totul. Apa lasă ceva. Depinde cât de adânc intri și cât de hotărât ieși.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/