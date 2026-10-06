”Șoferul lui Al Capone” (11)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

CAPITOLUL III

Prohibiția

Chicago nu era un oraș. Era un argument.

Un argument că materia poate fi organizată dincolo de orice limită pe care o impune natura — că acolo unde era mlaștină se poate pune fundație, că acolo unde era câmpie se poate ridica pe verticală, că acolo unde era haos se poate instala un sistem. Sistemul era imperfect, violent, corupt în fibre — dar era sistem. Funcționa. Producea. Consuma. Elimina. Ca orice organism complex, nu se justifica prin frumusețe, ci prin continuitate și dăinuire.

Ieronim coborî din tren la Union Station în octombrie 1918, cu traista pe umăr și cu adresa lui Ion Crăciun scrisă pe o bucată de hârtie îndoită în patru. Gara era un templu dedicat mișcării — bolți înalte de piatră și lumină, oameni în toate direcțiile, glasuri în zece limbi, mirosul specific al locului unde mulțimea devine abstracție. Nu te uitai la oameni în mod individual — te uitai la fluxul lor, la felul în care se scurgeau prin spații fără să se oprească, fără să se atingă, fără să se cunoască, fără să se intereseze unul de altul.

Ieși pe stradă și orașul îl lovi cu brutalitate.

Nu vizual — auditiv și olfactiv. Tramvaiele pe șine, claxoane, un cal care tropăia pe pavaj, undeva la nord un tren care scârțâia la o curbă cu un sunet de metal chinuit. Și mirosul: fum de cărbune, mâncare prăjită dintr-un stand de la colț, putreziciunea dulce dintr-o alee, și dedesubt, persistent și omniprezent — mirosul abatorului. South Side. Union Stock Yards. Cel mai mare abator din lume, care procesa zilnic zeci de mii de animale și trimitea mirosul în tot orașul, ca un semn că viața și moartea se petreceau acolo la scară industrială.

Ieronim nu se opri. Porni cu o direcție precisă— spre adresă, spre Ion Crăciun, spre primul punct fix al noii sale vieți.

* * *

Ion Crăciun trăia în Back of the Yards — cartierul din spatele abatorului, locuit de muncitorii care tăiau și procesau și împachetau și nu câștigau niciodată destul pentru a locui altundeva. Case mici de lemn, șiruri de blocuri ieftine, o biserică catolică poloneză la fiecare colț, un bar la fiecare jumătate de bloc. Copii pe stradă la orice oră, câini fără stăpân, femei cu coșuri de cumpărături care își subliniau vorbele cu gesturile specifice ale mâinilor.

Ion era un om scund, cu mustață roșcată și cu o veselie obosită — genul de veselie pe care o cultivi deliberat ca armă împotriva circumstanțelor. Trăia în două camere cu un polonez pe nume Wojtek și cu un ucrainean al cărui nume nimeni nu îl pronunța corect și care acceptase să fie numit simplu «Vlad». Îl primise pe Ieronim fără ceremonie — îi făcuse loc pe podea, îi dăduse o pătură și un bol cu fasole fiartă și îi explicase, în douăzeci de minute, tot ce trebuia știut despre Chicago.

Reguli. Ion Crăciun trăia prin reguli — nu morale, ci practice. Nu te duci singur după miezul nopții la est de cutare stradă. Nu te uiți direct la polițiști, dar nici nu îi eviți demonstrativ. Nu vorbești cu nimeni despre banii tăi. Nu împrumuți și nu lași să ți se împrumute. Nu te implici în certurile italienilor, ale polonezilor și ale irlandezilor — pentru că toate au deja o lungă istorie pe care tu nu o cunoști și în care orice poziție iei e greșită.

Ieronim ascultă totul. Întrebă puțin. Reținuse aproape tot.

* * *

Munci la abator trei luni.

Trei luni care îi erau suficiente pentru a înțelege ce era abatorul ca sistem și de ce nu voia să rămână în el. Nu pentru că era brutal — brutalitatea el o accepta ca pe un dat al lumii, nu ca pe o alegere. Ci pentru că abatorul era un loc în care inteligența nu conta. Contau mâinile, contau picioarele, conta rezistența fizică și rezistența la miros și rezistența la spectacolul morții repetate. Inteligența era inutilă — mai rău, era un impediment. Te făcea să gândești la ce faci, iar gândul la ce faci era mai greu de suportat decât lucrul în sine.

Seara, după tură, se ducea la garajul unui ungur din cartier care repara automobile. Nu pentru bani — se oferea să lucreze gratis, în schimbul accesului la mașini. Ungurul, un om ursuz cu o logică implacabilă, acceptase acordul după ce îl testase trei zile și constatase că Ieronim nu strica ceea ce atingea.

Acolo învăță să conducă cu adevărat. Nu pe cincizeci de metri de drum drept — pe străzile înguste ale Back of the Yards, noaptea, cu faruri care abia luminau, cu pavajul ud și cu tramvaiele care apăreau brusc din intersecții. Ungurul nu preda — nu explicase niciodată nimic. Stătea pe locul din dreapta și tăcea, iar tăcerea lui era un sistem de evaluare extrem de precis: dacă nu zicea nimic, era bine. Dacă scotea un sunet scurt, era greșit. Niciodată nu specifica la ce se referă.

Ieronim conducea. Și înțelegea că a conduce un automobil pe străzile unui oraș mare noaptea nu era o abilitate tehnică. Era o abilitate de citit spații, de anticipat mișcări, de calculat distanțe cu o parte a minții în timp ce altă parte rămânea liberă pentru neprevăzut. Era, în fond, un mod de a fi prezent complet — mai complet decât în orice altă activitate pe care o știuse.

* * *

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/