Șoferul de autobuz care s-a izbit în mai multe mașini a fost reținut în arest pentru o alcoolemie de aproximativ 2,5 la mie

Șoferul angajat la TPL Suceava care a provocat pagube mari, marți seară, în timp ce intra în zona stației de încărcare electrică a societății, fiind beat la volan, a fost ridicat de polițiștii rutieri, miercuri după-amiază, și reținut în arest, în primă fază pentru 24 de ore.

După ce testarea în aerul expirat a indicat concentrația de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, rezultatele probelor de sânge au confirmat alcoolemia mare a lui Gigel Dobrea, în vârstă de 58 de ani.

Mai concret, alcoolemiile rezultate în sânge sunt de 2,74 la mie, respectiv 2,62 la mie. Este o alcoolemie foarte mare, care arată un grad ridicat de pericol public.

Bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Suceava, iar joi procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava va decide ce măsuri va lua mai departe. Solicitarea unui mandat de arestare pentru 30 de zile pare mai mult decât firească în acest caz, mai ales dacă avem în vedere antecedentele.

Gigel Dobrea

După cum am arătat în Monitorul de Suceava, șoferul care a făcut prăpăd, marți seară, cu autobuzul pe care îl conducea, în apropiere de locul în care urma să lase vehiculul peste noapte, pe strada căpitan Grigore Andrei din cartierul Burdujeni, s-a prezentat la serviciu la prima oră a zilei de miercuri, evident fără a se mai urca la volan.

Pentru a lua măsuri, polițiștii au așteptat probele de sânge care sunt proba de la dosar, alcoolemia în aerul expirat fiind doar indiciu de comitere a faptei.

Șoferul ajuns la autobaza PTL le-ar fi spus colegilor că nu era băut și că a făcut un accident cerebral.

Un alt indiciu important este că, după ce a ajuns la gara Burdujeni, marți seară, încheind ultima cursă, bărbatul a mers la o crâșmă de lângă stația de autobuz, unde ar fi stat 7-8 minute.

Marți seară, în zi de 13, în jurul orei 19:50, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că pe strada căpitan Grigore Andrei din municipiul Suceava s-a produs un accident rutier cu pagube materiale, iar conducătorul vinovat de producerea evenimentului rutier se află sub influența băuturilor alcoolice.

Din cercetări a rezultat că șoferul a condus autobuzul marca Granton, pe strada Grigore Andrei, către Stația de Încărcare TPL, iar pe fondul consumului de alcool a lovit un număr de cinci autoturisme parcate regulamentar, după care a intrat cu autobuzul într-un stâlp de electricitate și în cabina în care se putea afla un coleg de-al său. Polițiștii au constatat că șoferul autobuzului emana halenă alcoolică, iar la testarea sa cu aparatul etilometru rezultatul afișat a fost o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i s-au prelevat două mostre biologice de sânge la interval de o oră fiecare, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, cu interdicție imediată de a conduce.

Pe linie internă, la locul de muncă, bărbatul a fost depistat băut de mai multe ori, însă înainte de a începe tura de serviciu, a precizat directorul societății TPL Suceava, Gabriel Petruc. Așa se explică și de ce acesta a fost cercetat disciplinar, pe linie internă, dar nu s-a ales și cu dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului, caz în care nu ar mai fi fost la volanul unui autobuz în seara zilei de marți, 13.