Șoferul de autobuz care a condus beat turtă și a lăsat pagube mari în urmă, la un pas de libertate

Șoferul de la TPL Suceava care, în urmă cu mai puțin de o lună, beat turtă la volanul unui autobuz electric, s-a izbit în cinci autoturisme și a rupt un stâlp de electricitate, pe strada Căpitan Grigore Andrei din cartierul Burdujeni, este la un pas de libertate.

Judecătoria Suceava a respins, vineri, 6 octombrie, propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, de prelungire a arestului, cu încă 30 de zile.

Judecătorii au stabilit că inculpatul poate fi cercetat mai departe în libertate, sub măsura controlului judiciar.

Singura mențiune importantă este că decizia Judecătoriei Suceava nu este definitivă și poate fi atacată de procurori, la Tribunalul Suceava.

Gigel Dobrea, în vârstă de 58 de ani, rămâne deocamdată în spatele gratiilor în baza mandatului de 30 de zile care este încă valabil, până pe 13 noiembrie inclusiv.

Pe 13 octombrie, în jurul orei 19:50, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că pe strada Căpitan Grigore Andrei din municipiul Suceava s-a produs un accident rutier cu pagube materiale, iar conducătorul vinovat de producerea evenimentului rutier se află sub influența băuturilor alcoolice.

Din cercetări a rezultat că șoferul a condus autobuzul marca Granton, pe strada Căpitan Grigore Andrei, către Stația de Încărcare TPL, iar pe fondul consumului de alcool a lovit cinci autoturisme parcate regulamentar, după care a intrat cu autobuzul într-un stâlp de electricitate și în cabina în care se putea afla un coleg de-al său. Polițiștii au constatat că șoferul autobuzului emana halenă alcoolică, iar la testarea sa cu aparatul etilometru rezultatul afișat a fost o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

El va răspunde în instanță pentru alcoolemiile rezultate în sânge, respectiv 2,74 la mie și 2,62 la mie, proba doi.

Pe linie internă, la locul de muncă, bărbatul a fost depistat băut de mai multe ori, însă înainte de a începe tura de serviciu. Așa se explică și de ce acesta a fost cercetat disciplinar, pe linie internă, dar nu s-a ales și cu dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului, caz în care nu ar mai fi fost la volanul unui autobuz în seara zilei de marți, 13 octombrie.