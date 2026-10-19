Șoferul de autobuz care a condus băut nu a convins judecătorii să îi dea o măsură mai blândă decât arestul preventiv

Magistrații de la Tribunalul Suceava au judecat, luni, 19 octombrie, contestația bărbatului în vârstă de 58 de ani, șofer angajat la TPL Suceava, care a sperat să obțină o măsură mai blândă decât arestul preventiv în dosarul în care are de răspuns pentru conducere sub influența alcoolului.

Judecătorii au respins contestația lui Gigel Nicușor Dobrea, astfel că mandatul de arestare pentru 30 de zile a devenit definitiv.

Menținerea după gratii vine firesc, având în vedere gradul de pericol social ridicat, alcoolemia șoferului de pe autobuz fiind una enormă. Faptul că nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, mari, a ținut de șansă, nicidecum de conduita inculpatului.

Marțea trecută, seara, aflat la volanul unui autobuz electric pe care fusese de serviciu, în schimbul de după-amiază, inculpatul s-a izbit în cinci autoturisme și a rupt un stâlp de electricitate, pe strada Căpitan Grigore Andrei din cartierul Burdujeni.

Accidentul s-a produs exact când bărbatul intra în baza TPL, pentru a preda autobuzul, la finalul programului de lucru. După cum se vede și pe imagini, bărbatul era atât de beat încât a condus extrem de haotic autobuzul câteva sute de metri, timp în care a acroșat autoturismele parcate, dar și cabina în care se putea afla și un coleg de-al său.

Șoferul de autobuz care s-a izbit în mai multe mașini a fost reținut în arest pentru o alcoolemie de aproximativ 2,5 la mie

Alcoolemiile rezultate în sânge sunt enorme, respectiv 2,74 la mie și 2,62 la mie, proba doi.

Pe linie internă, la locul de muncă, bărbatul a fost depistat băut de mai multe ori, însă înainte de a începe tura de serviciu, a precizat directorul societății TPL Suceava, Gabriel Petruc. Așa se explică și de ce acesta a fost cercetat disciplinar, pe linie internă, dar nu s-a ales și cu dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului.

Rămâne de văzut dacă se va putea stabili în cadrul anchetei polițiștilor și a procurorilor dacă inculpatul era atât de beat și când s-a aflat pe traseu, cu călători. Pare mai probabil ca acesta să își fi săltat mult alcoolemia după ce, ajuns la capăt de linie, cu autobuzul de pe linia 2, a intrat într-o crâșmă, unde a stat în jur de 7-8 minute.

Ancheta este derulată în continuare de polițiștii Biroului Rutier Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea trimiterii în judecată a inculpatului.