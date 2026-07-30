Șoferul în vârstă de 24 de ani al unei autoutilitare a efectuat o depășire imprudentă și a fost lovit de un tir condus de un ucrainean

Accident joi la amiază pe drumul european 85, în zona localității Oniceni.

Totul, spun polițiștii, pe baza unei depășiri imprudente efectuate de un șofer de 24 de ani, din Prelipca-Salcea.

Aflat la volanul unei autoutilitare marca Mercedes Benz Sprinter, tânărul a depășit o căruță și nu a mai reușit să revină în timp util pe banda sa.

A fost acroșat de un tir condus de un șofer ucrainean în vârstă de 30 de ani.

Din impact, microbuzul a fost aruncat în afara carosabilului, unde s-a oprit într-un VW care era parcat.

Din accident a rezultat rănirea șoferului din Prelipca, care a primit îngrijiri la fața locului. Apoi, acesta a fost preluat de o ambulanță, care l-a transferat la spital pentru mai multe investigații.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero de fiecare dată.

Traficul rutier în zonă a fost dat peste cap o bună perioadă de timp.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, acțiunea fiind sprijinită de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.