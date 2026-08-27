Șoferul care a comis accidentul mortal de la Ipotești, la un pas de a scăpa de arest, după trei luni de detenție preventivă

Judecătoria Suceava a respins propunerea procurorilor, de prelungire a arestului cu încă 30 de zile, în cazul bărbatului din Ipotești arestat de la începutul lunii iunie, după ce a accidentat mortal un pieton și a fugit, la ieșirea din municipiul Suceava spre Ipotești.

Judecătorii au stabilit că acesta poate fi cercetat în continuare în libertate, sub măsura controlului judiciar, cu precizarea importantă că procurorii pot face contestație la Tribunalul Suceava.

Așadar, în câteva zile, Cezar Ionuț Lefter, de 41 de ani, din Ipotești, ar putea scăpa de arest, dacă măsura rămâne definitivă.

Acesta se află acum în a treia lună de arest preventiv, iar ancheta nu a fost încă finalizată de procurori, care nu au trimis dosarul în instanță.

Important de subliniat, măsura de arestare sau de control judiciar nu are legătură cu vinovăția, care se va judeca pe fond.

Accidentul a cărui victimă a fost un bărbat de 42 de ani, tot din Ipotești, s-a petrecut în noaptea de 6 spre 7 iunie, în apropiere de miezul nopții.

Pietonul a fost găsit decedat, urmele unui impact cu mașina fiind evidente de la început.

Au urmat ore întregi de căutări, în care două grupe distincte de criminaliști și 12 echipe de cercetare ale poliției au acționat pentru a ajunge la cel vinovat.

Au fost vizualizate ore întregi de filmări de pe camere de supraveghere din Suceava, Ipotești, Bosanci, Lisaura și Udești și au fost verificate în bazele de date peste 600 de autovehicule și persoane.

Suspectul, care a condus un autoturism marca Mercedes, a fost depistat după aproximativ 9 ore de la comiterea accidentului.

Tot atunci, a putut fi testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat (rămâne de văzut dacă se va putea reține și conducerea sub influența alcoolului).

Accidentul s-a produs undeva la miezul nopții, iar autoturismul l-a lovit și proiectat lângă drum pe un bărbat de 42 de ani. Victima, Andrei Ițco, avea trei copii minori. Acesta se deplasa, probabil imprudent, în condițiile în care era noaptea, iar afară ploua serios.

După accident, șoferul a fugit de la locul faptei, iar depistarea acestuia s-a dovedit a fi una extrem de dificilă.

În cadrul anchetei, polițiștii și procurorii trebuie să stabilească dinamica exactă a impactului, în mod evident șoferul având o mare parte din vină, în primul rând pentru că nu a oprit mașina. Cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, este important însă de stabilit și modul în care se deplasa pietonul.

De altfel, infracțiunea pentru care stă inculpatul în arest este de ”părăsirea locului accidentului”.