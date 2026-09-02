Șoferul care a comis accidentul mortal de la Ipotești a scăpat de arestul preventiv

Tribunalul Suceava a tranșat definitiv, miercuri, 2 septembrie, măsura preventivă față de bărbatul din Ipotești arestat de la începutul lunii iunie, după ce a accidentat mortal un pieton și a fugit, la ieșirea din municipiul Suceava spre Ipotești.

Judecătorii au respins contestația procurorilor, astfel că decizia ca acesta să fie pus în libertate, sub control judiciar, a devenit definitivă. Așadar, imediat ce expiră a treia lună de arest preventiv Cezar Ionuț Lefter, în vârstă de 41 de ani, din Ipotești, va fi cercetat în libertate.

Mai subliniem o dată că măsura de arestare sau de control judiciar nu are legătură cu vinovăția, care se va judeca pe fond.

Accidentul a cărui victimă a fost un bărbat de 42 de ani, tot din Ipotești, s-a petrecut în noaptea de 6 spre 7 iunie, în apropiere de miezul nopții.

Pietonul a fost găsit decedat, urmele unui impact cu mașina fiind evidente de la început.

Au urmat ore întregi de căutări, în care două grupe distincte de criminaliști și 12 echipe de cercetare ale poliției au acționat pentru a ajunge la cel vinovat.

Au fost vizualizate ore întregi de filmări de pe camere de supraveghere din Suceava, Ipotești, Bosanci, Lisaura și Udești și au fost verificate în bazele de date peste 600 de autovehicule și persoane.

Suspectul, care a condus un autoturism marca Mercedes, a fost depistat după aproximativ 9 ore de la comiterea accidentului.

Tot atunci, a putut fi testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat (rămâne de văzut dacă se va putea reține și conducerea sub influența alcoolului).

Accidentul s-a produs undeva la miezul nopții, iar autoturismul l-a lovit și proiectat lângă drum pe un bărbat de 42 de ani. Victima, Andrei Ițco, avea trei copii minori. Acesta se deplasa, probabil imprudent, în condițiile în care era noaptea, iar afară ploua serios.

După accident, șoferul a fugit de la locul faptei, iar depistarea acestuia s-a dovedit a fi una extrem de dificilă.

În cadrul anchetei, polițiștii și procurorii trebuie să stabilească dinamica exactă a impactului, în mod evident șoferul având o mare parte din vină, în primul rând pentru că nu a oprit mașina. Cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, este important însă de stabilit și modul în care se deplasa pietonul.

Probabil și de aceea procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava nu au finalizat dosarul, mai fiind aspecte de lămurit.

Cel puțin privind o parte din acuzații, inculpatul se bucură de prezumția de nevinovăție.