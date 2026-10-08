Șoferul care a accidentat un pieton, a fugit și a ascuns mașina, liber după 24 de ore de arest

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți au anunțat că au dispus măsura controlului judiciar, pentru următoarele 60 de zile, față de inculpatul pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de părăsirea locului accidentului, după un accident produs la Vicovu de Sus.

Procurorii au decis că bărbatul în vârstă de 60 de ani poate fi cercetat în libertate, după cele 24 de ore de arest.

Părăsirea locului accidentului a fost o încercare de scăpare de răspundere în toată regula, nu doar de o fugă de moment.

Mașina implicată a fost ascunsă într-o zonă izolată, iar o anchetă complexă a polițiștilor a dus la prinderea suspectului după aproape o săptămână.

Pe 30 septembrie, Gheorghe M., din Vicovu de Sus, care se deplasa pe strada Calea Bucovinei în calitate de pieton, a fost acroșat de un autovehicul, fiind proiectat pe carosabil și suferind leziuni.

În cadrul cercetărilor efectuate s-a stabilit că autovehiculul implicat în evenimentul rutier este un autoturism marca VW Passat de culoare închisă, an de fabricație mai vechi, fără a se cunoaște numărul de înmatriculare.

Polițiștii au fost nevoiți să verifice evidențele primăriilor cu privire la cetățenii care dețin marca respectivă, anii de fabricație 2005-2010, și au fost desfășurate activități complexe de ridicare și vizionare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere amplasate atât pe străzile principale, cât și pe străzi secundare de pe raza orașului Vicovu de Sus și a localităților din arondare.

Pe parcursul cercetărilor s-a ajuns la indicii temeinice că autorul ar putea fi un bărbat în vârstă de 60 de ani, din comuna Brodina, care deținea un astfel de autoturism, dar nu mai fusese văzut cu el.

În urma anchetei, la domiciliul mamei lui Ilie Marocico, din Brodina, în satul Măgura, comuna Ulma, într-o zonă izolată, polițiștii au identificat cel mai important indiciu, autoturismul implicat, cu avarii, ascuns în spatele unui fânar.

Pus în fața evidențelor, suspectul a recunoscut fapta comisă și a predat polițiștilor cheia autoturismului, declarând că a plecat de la locul accidentului deoarece s-a speriat.

Marți, 6 octombrie, bărbatul în vârstă de 60 de ani a fost reținut pentru 24 de ore în Centrul de Arest al IPJ Suceava.

Autorul a încasat și două amenzi de 4.400 de lei deoarece în ziua accidentului mașina nu avea ITP valabil și nici poliță RCA.

”Cercetările continuă în cauză în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare”, au transmis procurorii rădăuțeni într-un comunicat de presă.