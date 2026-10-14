Șoferul care a făcut prăpăd, marți seară, cu autobuzul pe care îl conducea, în apropiere de locul în care urma să lase vehiculul peste noapte, pe strada Căpitan Grigore Andrei din cartierul Burdujeni, s-a prezentat la serviciu la prima oră a zilei de miercuri, evident fără a se mai urca la volan.

Polițiștii nu au luat încă o măsură față de Gigel Dobrea, în vârstă de 58 de ani, fiind așteptate rezultatele probelor de sânge recoltate la spital. Asta pentru că probele de sânge sunt proba de la dosar, alcoolemia în aerul expirat fiind doar indiciu de comitere a faptei.

Șoferul ajuns la autobaza TPL le-ar fi spus colegilor că nu era băut și că a făcut un accident cerebral.

Un alt indiciu important este că, după ce a ajuns la Gara Burdujeni, marți seară, încheind ultima cursă, bărbatul a mers la o crâșmă de lângă stația de autobuz, unde ar fi stat 7-8 minute.

Dacă este așa, și a băut mult în scurt timp, înainte de accident, alcoolemia acestuia era în creștere, iar în sânge va rezulta o alcoolemie imensă.

Marți seară, în zi de 13, în jurul orei 19:50, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că pe strada Căpitan Grigore Andrei din municipiul Suceava s-a produs un accident rutier cu pagube materiale, iar conducătorul vinovat de producerea evenimentului rutier se află sub influența băuturilor alcoolice.

Șoferul beat de la TPL ar fi intrat într-o crâșmă înainte de a duce autobuzul spre stația de încărcare în fața căreia a făcut prăpăd

Din cercetări a rezultat că șoferul a condus autobuzul marca Granton pe strada Grigore Andrei, către Stația de Încărcare TPL, iar pe fondul consumului de alcool a lovit cinci autoturisme parcate regulamentar, după care a intrat cu autobuzul într-un stâlp de electricitate și în cabina în care se putea afla un coleg de-al său. Polițiștii au constatat că șoferul de pe autobuz emana halenă alcoolică, iar la testarea sa cu aparatul etilometru rezultatul afișat a fost concentrația de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i s-au prelevat două mostre biologice de sânge la interval de o oră fiecare, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, cu interdicție imediată de a conduce.

Pe linie internă, la locul de muncă, bărbatul a fost depistat băut de mai multe ori, însă înainte de a începe tura de serviciu, a precizat directorul societății TPL Suceava, Gabriel Petruc. Așa se explică și de ce acesta a fost cercetat disciplinar, pe linie internă, dar nu s-a ales și cu dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului, caz în care nu ar mai fi fost la volanul unui autobuz în seara zilei de marți, 13 octombrie.

Șoferul beat de la TPL ar fi intrat într-o crâșmă înainte de a duce autobuzul spre stația de încărcare în fața căreia a făcut prăpăd

Același bărbat în vârstă de 58 de ani a mai fost concediat de companie din cauza consumului de alcool în timpul serviciului și reangajat în urma deciziei Curții de Apel Suceava.

Cu ajutorul unui avocat bun, bărbatul a scăpat de concedierea care fusese confirmată de Tribunalul Suceava, după ce a invocat că nu a fost respectată procedura privind citarea sa în fața Comisiei de Disciplină și dreptul la apărare.

Directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat că șoferul se afla în stare de ebrietate și, de când a fost reangajat, a mai fost depistat de două ori beat la volan. „Acum ne chinuim să-l concediem din nou. A produs pagube substanțiale și ne vom îndrepta împotriva lui pentru a le recupera”, a precizat șeful TPL.