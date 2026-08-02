Șoferul băut al unui BMW a ras tot ce i-a ieșit în cale înainte de a fi capturat de polițiștii care îl urmăreau

Urmărire la ceas de seară pentru prinderea unui șofer fugar. S-a întâmplat în ziua de sâmbătă, 1 august, la Câmpulung Moldovenesc.

În jurul orei 21.30, polițiștii au încercat să tragă pe dreapta un autoturism marca BMW.

Inițial, șoferul a încetinit, dar când a ajuns în dreptul echipajului de poliție a accelerat și a încercat să scape.

Oamenii legii au plecat imediat în urmărirea sa și au alertat și alte echipaje de poliție, care la o intersecție au pregătit dispozitivul de tip ,,spike” pentru oprirea forțată prin distrugerea pneurilor.

În timpul urmăririi, șoferul fugar a ras tot ce a întâlnit în cale. Mai exact, a rupt oglinzile a două mașini parcate, iar apoi din cauza vitezei excesive a părăsit carosabilul și a distrus parțial un gard și câteva panouri solare.

După ce mașina s-a oprit, polițiștii l-au extras din interior pe șofer.

Este vorba de un tânăr de 23 de ani, din Izvoarele Sucevei, iar cu ocazia legitimării au aflat și de ce șoferul nu a vrut să dea ochii cu polițiștii: consumase băuturi alcoolice.

Etilotestul a indicat o valoare de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la spitalul din Câmpulung Moldovenesc, unde i s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

S-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau alte substanțe”, iar ca bonus, pe numele său a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore.