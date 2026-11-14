Șoferiță rănită serios de remorca unui camion intrat în derapaj în curbă

O femeie din comuna Breaza a ajuns la spital cu mai multe leziuni în urma unui accident rutier care s-a produs vineri, pe drumul județean de pe raza satului Botuș, comuna Fundu Moldovei. Femeia conducea un autoturism iar cercetările polițiștilor indică faptul că aceasta se deplasa regulamentar, fiind victima unui șofer de vehicul greu, care rula din sens opus.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11.30.

Pompierii militari s-au deplasat de urgență la fața locului, șoferița fiind încarcerată, totodată la locul accidentului ajungând și echipa operativă a poliției din cadrul Compartimentului Rutier Câmpulung Moldovenesc, cu polițiști rutieri însoțiți de un tehnician criminalist, pentru cercetare la fața locului.

Din cercetările polițiștilor s-a stabilit că un alt șofer din Breaza, care conducea ansamblul de vehicule format din autoutilitara marca Volvo, care tracta o semiremorcă, având direcția de deplasare dinspre Pojorâta spre Breaza, nu a adaptat viteza de deplasare condițiilor de drum, cauză din care, într-o curbă la dreapta, semiremorca a intrat în derapaj și a pătruns pe sensul opus de mers. Aici, remorca a lovit autoturismul marca VW din imagine, condus de victima accidentului, șoferița din Breaza.

Pompierii militari au extras șoferița din mașina grav avariată (foto). Șoferița era conștientă și cooperantă dar acuza mai multe leziuni.

Conducătoarea autoturismului a fost transportată la Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc, unde a fost diagnosticată preliminar cu contuzie toracică, abdominală și cervicală.

Doar șoferul vehiculului greu a putut fi testat și nu era băut.

Echipa de cercetare a deschis un dosar penal de „vătămare corporală din culpă”, în cadrul căruia vor continua cercetările.