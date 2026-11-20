O suceveancă în vârstă de 52 de ani a ajuns la Spitalul Județean Suceava, cu un traumatism la coloana cervicală, după ce, aflată la volanul unui autoturism, a resimțit un șoc din spate, fiind lovită de autoturismul condus de o altă conducătoare auto.

Accidentul s-a produs joi dimineață, în jurul orei 7.30, pe Calea Unirii din municipiul Suceava, la intersecția semaforizată din dreptul stației Sala Sporturilor.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că o șoferiță în vârstă de 55 de ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea un Mercedes, având direcția de deplasare spre Burdujeni, nu a păstrat distanța regulamentară și nu a oprit la timp, când Toyota din față a oprit.

Femeia în vârstă de 52 de ani care conducea Toyota a fost cea care acuza dureri în urma șocului venit pe neașteptate, din spate, fiind preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital.

Diagnosticul preliminar pus de medici este de traumatism ușor coloană cervicală.

Cele două șoferițe au fost testate de polițiștii rutieri ajunși la fața locului și nu erau băute.