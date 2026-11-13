Șoferiță încarcerată după un impact violent cu un autocamion

O femeie care conducea un autoturism a rămas încarcerată în urma unui accident cu un autocamion, produs vineri pe raza satului Botuș, comuna Fundu Moldovei.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

Echipajul a constatat că, în urma impactului, conducătoarea autoturismului a rămas încarcerată. Aceasta a fost extrasă din mașină cu accesoriile pompierilor militari, din fericire fiind conștientă.

”Femeia, conștientă și cooperantă, a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, a transmis ISU Suceava.