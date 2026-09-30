Șoferiță în arestul IPJ Suceava, după ce a intrat cu o alcoolemie de 2,2 la mie într-un stâlp din beton

Așa cum este deja o obișnuită, polițiștii iau măsura reținerii în arest a șoferilor care sunt depistați cu alcoolemii mari, mai ales după ce acestea sunt confirmate și de rezultatele probelor biologice de sânge.

Este și cazul unei șoferițe care a intrat violent cu mașina într-un stâlp, duminica trecută, pe raza comunei comuna Mălini.

După cum am arătat în Monitorul de Suceava, accidentul s-a produs în jurul orei 18.00, pe raza satului Poiana Mărului, comuna Mălini, pe drumul județean 209 B – Drumul Talienilor.

Din primele cercetări s-a stabilit că o șoferiță în vârstă de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism marca Audi, pe DJ 209B, având direcția de mers Mălini către Văleni, într-o curbă la stânga, pe fondul vitezei neadaptate, a intrat în coliziune frontală cu un stâlp de electricitate.

În urma impactului destul de violent, tânăra de la volan a fost transportată de un echipaj SMURD la Spitalul Municipal Fălticeni, fiind policontuzionată.

Tânăra în vârstă de 32 de ani era singură în autoturism.

Șoferița a putut fi testată cu aparatul etilotest și a rezultat concentrația de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Probele de sânge recoltate la spital au confirmat alcoolemia mare spre foarte mare, de peste 2,2 la mie.

În continuarea cercetărilor efectuate, având în vedere alcoolemia din sânge, proba la dosar, s-a pus în mișcare acțiunea penală față de inculpată, pentru ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, fiind emisă ordonanța de reținere în arest.

S-a constituit o escortă, iar polițiștii au dus-o pe tânăra în vârstă de 32 de ani în arestul IPJ Suceava.

Având în vedere că aceasta a scăpat relativ ușor din această cumpănă, sperăm că a tras învățămintele necesare.

Ancheta va continua la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, inculpata având interdicție de a mai conduce și urmând a fi trimisă în judecată.