Șoferița care a provocat accidentul de pe E 85, de lângă Pătrăuți, reținută în arest pentru o alcoolemie imensă, aproximativ 3 la mie

Polițiștii de la Biroul Rutier Suceava au decis, marți după-amiază, să dispună în regim de urgență reținerea în arest a femeii în vârstă de 37 de ani care a provocat un accident cu implicarea a trei mașini, luni, pe E 85, între localitățile Pătrăuți și Dărmănești.

Nu accidentul în sine este marea problemă, ci alcoolemia rezultată din probele de sânge recoltate la spital.

Prima probă a indicat concentrația de 3,12 g/l in sânge, iar a doua 2,95 g/l în sânge la a doua probă.

Petronela Assi, în vârstă de 37 de ani, din Dărmănești, a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava, în baza ordonanței pentru 24 de ore, după care, miercuri, inculpata va fi prezentată în fața unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, care va decide ce măsuri restrictive va lua mai departe.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că luni, în jurul orei 12.40, o suceveancă în vârstă de 37 de ani, din comuna Dărmănești, în timp ce se deplasa la volanul unui autoturismul marca Audi, pe sensul spre municipiul Suceava, din cauza nepăstrării distanței, a intrat într-un autoturism marca Hyundai, condus în fața sa de un ucrainean.

În urma acestui impact, autoturismul marca Hyundai a fost proiectat și într-un autoturism care circula pe sensul opus.

Din fericire, din accident nu au rezultat răniți, ci doar pagube materiale la cele trei mașini.

După testările făcute de polițiștii rutieri a reieșit destul de clar de ce șoferița nu a văzut mașina din față.

La femeia în vârstă de 37 de ani a rezultat concentrația enormă de 1,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, aceasta fiind condusă la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

De precizarea că testul pe loc, cu aparatul etilotest, s-a realizat foarte greu, femeia suflând eronat de nenumărate ori, înainte de a se putea stabili o alcoolemie aproximativă.

Cercetările sunt continuate de lucrători din cadrul Biroului Rutier Suceava, sub aspectul săvârşirii infracțiunii conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.