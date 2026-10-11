Șoferi cu alcoolemii uriașe, depistați pe șoselele din județ

Șoferi cu alcoolemii uriașe au fost depistați în trafic la final de săptămână.

Sâmbătă, 10 octombrie, s-au înregistrat două astfel de situații, iar ”campionul” este un bărbat de 34 de ani, din Straja. Acesta se afla la volanul unui autoturism marca VW, iar în jurul orei 19.20 a fost oprit de polițiști la Vicovu de Sus. Pentru că mirosea a alcool, polițiștii au decis să îl testeze cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost dus la spitalul din Rădăuți, unde i s-a recoltat doar o singură probă de sânge pentru că la cea de a doua a refuzat.

S-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.

Pentru aceeași infracțiune este cercetat penal și un bărbat de 53 de ani, din Prisaca Dornei. Acesta conducea un autoturism marca VW în interiorul localității Câmpulung Moldovenesc, pe Calea Bucovinei, acolo unde a provocat o tamponare cu pagube materiale. Nu a rămas la fața locului, dar polițiștii l-au descoperit la 200 de metri, acolo unde l-au și testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A fost dus la spitalul din Câmpulung Moldovenesc, unde i s-au recoltat două probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cazul său, polițiștii au emis și o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.