Șoferi băuți, prinși de polițiști în weekend, „se întrec” în alcoolemii record

Acțiunile de control trafic ale polițiștilor suceveni, desfășurate în ritm mai susținut în weekend, așa cum se întâmplă de fiecare dată, au dus la depistarea mai multor șoferi băuți, cu alcoolemii mari și foarte mari.

În cel puțin două dintre cazuri, șoferii erau la limita comei alcoolice.

Un prim caz pe care îl detaliem este de sâmbătă, când, în jurul orei 18.30, un echipaj de la Compartimentul Rutier Vatra Dornei, în timp ce efectua serviciul de patrulare pe strada Căprioarei din municipiul-stațiune, a oprit pentru control o autoutilitară marca Nissan Navara.

Polițiștii au identificat la volan un localnic, care mirosea puternic a alcool.

În urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Încă de sâmbătă seară, pe numele inculpatului a fost emisă ordonanță de reținere pe o durată de 24 de ore, acesta fiind transportat sub escortă în Arestul IPJ Suceava.

Alcoolemia record în aerul expirat avea să fie înregistrată sâmbătă noapte, aproape de miezul nopții. Echipajul de serviciu de la Salcea, care acționa pe DN 29, Suceava – Botoșani, a oprit la Dumbrăveni un Mercedes-Benz condus de un localnic, care ieșea de pe o stradă secundară.

Localnicul în vârstă de 41 de ani era în evidentă stare de ebrietate, iar aparatul etilotest a indicat valoarea de… 1,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După cum se știe, alcoolemia în sânge poate fi dublă sau chiar mai mare, atunci când cel prins consumase alcool de puțin timp și avea alcoolemia în creștere.

Așadar, cel puțin în al doilea caz, alcoolemia în sânge s-ar putea cifra în jurul valorii de 3 la mie.

Evident, în ambele cazuri șoferii vor răspunde în instanță pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului și nu vor mai avea dreptul de a conduce.